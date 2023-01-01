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Snapchat 可让您轻松与朋友交谈、查看世界各地的故事以及探索“发现”中的新闻。活在当下，生活会更有趣！ Snapchat 是一款由 Snap Inc.（最初为 Snapchat Inc.）开发的美国多媒体即时通讯应用程序和服务。Snapchat 的主要功能之一是图片和消息通常只能在短时间内被收件人访问。

网站： snapchat.com

免责声明：WebCatalog 与“Snapchat”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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