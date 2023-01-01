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Skype 是一款电信应用程序，专门通过 Internet 在计算机、平板电脑、移动设备、Xbox One 控制台和智能手表之间提供视频聊天和语音通话。 Skype还提供即时消息服务。用户可以传输文本、视频、音频和图像。 Skype 允许视频电话会议。 截至 2010 年底，全球用户数量超过 6.6 亿，截至 2015 年 8 月，估计每月活跃用户超过 3 亿。2012 年 2 月，Skype 同时在线用户数为 3,400 万。2020 年 3 月，Skype每月有 1 亿人使用，每天有 4000 万人使用。由于 COVID-19 大流行，每日用户数量比上个月增加了 70%。Skype 于 2003 年 8 月首次发布，由瑞典人 Niklas Zennström 和丹麦人 Janus Friis 与 Ahti Heinla 合作创建、Priit Kasesalu、Jaan Tallinn 和 Toivo Annus 是爱沙尼亚人，他们开发了点对点后端，该后端也用于音乐共享应用程序 Kazaa。 2005 年 9 月，eBay 以 26 亿美元收购了 Skype。 2009年9月，Silver Lake、Andreessen Horowitz和加拿大养老金计划投资委员会宣布以19亿美元从eBay收购Skype 65%的股份，该企业市值达29.2亿美元。微软于 2011 年 5 月以 85 亿美元收购了 Skype。 Skype 的部门总部位于卢森堡，但大多数开发团队和该部门 44% 的员工仍然位于爱沙尼亚的塔林和塔尔图。Skype 允许用户通过互联网通过语音、麦克风、视频等方式进行交流。网络摄像头和即时消息。 Skype 实施免费增值业务模式，Skype 之间的通话免费，而固定电话和移动电话（通过传统电话网络）的通话则通过称为 Skype Credit 的基于借记的用户帐户系统收费。一些网络管理员禁止 Skype 在企业、政府、家庭和教育网络上使用，理由是资源使用不当、带宽使用过多和安全问题。Skype 最初采用混合点对点和客户端-服务器系统。自 2012 年 5 月以来，Skype 完全由微软运营的超级节点提供支持。2013 年大规模监控披露显示，微软已授予情报机构不受限制地访问超级节点和 Skype 通信内容的权限。在 2016 年和 2017 年，微软以一种转变的方式重新设计了 Skype 客户端。 Skype 从点对点服务转变为集中式 Azure 服务，并调整了应用程序的用户界面，使基于文本的消息传递比语音通话更加突出。 Windows、iOS、Android、Mac 和 Linux 版 Skype 得到了显着的重大改进。

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