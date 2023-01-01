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Twitch 是亚马逊子公司 Twitch Interactive 运营的视频直播服务。该网站于 2011 年 6 月推出，是大众兴趣流媒体平台 Justin.tv 的衍生产品，主要专注于视频游戏直播，除了音乐广播、创意内容之外，还包括电子竞技比赛的直播，以及最近的“在现实生活中”的流。网站上的内容可以实时观看，也可以通过视频点播观看。 Twitch 的受欢迎程度超过了其大众兴趣的同类产品。 2013年10月，该网站拥有4500万独立浏览者，到2014年2月，它被认为是美国互联网峰值流量的第四大来源。与此同时，Justin.tv 的母公司更名为 Twitch Interactive，以代表焦点的转变 - Justin.tv 于 2014 年 8 月关闭。当月，该服务被亚马逊以 9.7 亿美元收购，后来又被亚马逊收购。导致与该公司的订阅服务 Amazon Prime 产生协同效应。 Twitch 后来收购了在线视频游戏社区运营商 Curse，并推出了通过流媒体链接购买游戏的方法，以及允许流媒体主播从他们玩的游戏销售中获得佣金的计划。 到 2015 年，Twitch 每月拥有超过 150 万主播和 1 亿观众。截至 2017 年，Twitch 仍然是美国领先的视频游戏直播视频服务，并且比 YouTube Gaming 更具优势。截至 2018 年 5 月，其每月拥有 220 万主播，日活跃用户为 1500 万，平均并发用户数约为 100 万。截至 2018 年 5 月，Twitch 拥有超过 27,000 个合作伙伴频道。

网站： twitch.tv

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