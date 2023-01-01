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Amazon.com, Inc. 是一家美国跨国科技公司，总部位于华盛顿州西雅图。亚马逊专注于电子商务、云计算、数字流媒体和人工智能。它被认为是四大科技公司之一，与谷歌、苹果和 Facebook 并列。它被称为“世界上最具影响力的经济和文化力量之一”以及世界上最有价值的品牌。亚马逊以其通过技术创新和大规模规模颠覆成熟的行业而闻名。以收入和市值衡量，它是全球最大的在线市场、人工智能助手提供商、直播平台和云计算平台。按收入计算，亚马逊是全球最大的互联网公司。它是美国第二大私人雇主，也是世界上最有价值的公司之一。 亚马逊由杰夫·贝佐斯于 1994 年 7 月 5 日在华盛顿州贝尔维尤创立。该公司最初是一个在线图书市场，后来扩展到销售电子产品、软件、视频游戏、服装、家具、食品、玩具和珠宝。 2015年，亚马逊超越沃尔玛，成为美国市值最高的零售商。 2017 年，亚马逊以 134 亿美元收购了 Whole Foods Market，大幅扩大了亚马逊作为实体零售商的足迹。 2018 年，贝索斯宣布其两日送达服务 Amazon Prime 的全球订阅用户数量已超过 1 亿。亚马逊通过其 Prime Video、Amazon Music、Twitch 和 Audible 子公司分发视频、音乐和有声读物的下载和流媒体服务。亚马逊还拥有出版部门 Amazon Publishing、电影和电视工作室 Amazon Studios 以及云计算子公司 Amazon Web Services。它生产消费电子产品，包括 Kindle 电子阅读器、Fire 平板电脑、Fire TV 和 Echo 设备。此外，亚马逊还收购了 Ring、Twitch、Whole Foods Market 和 IMDb。在各种争议中，该公司因技术监控过度、竞争激烈且要求苛刻的工作文化、避税和反竞争行为而受到批评。

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