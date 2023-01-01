Vimeo 是一个视频托管、共享和服务平台，总部位于纽约市。 Vimeo 在无广告的基础上运营，而是通过为视频内容制作者提供订阅计划并提供包含视频创作、编辑和广播工具、企业软件解决方案以及视频制作工具的软件即服务 (SaaS) 来获取收入。视频专业人士与客户和其他专业人士建立联系。 Vimeo 专注于在各种设备上传输高清视频。 该网站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 于 2004 年创建，作为 CollegeHumor 的衍生产品，用于在同事之间分享幽默视频，但为了支持 CollegeHumor 的日益普及而将其搁置一旁。 IAC 于 2006 年收购了 CollegeHumor 和 Vimeo，在 Google 以超过 16.5 亿美元收购 YouTube 后，IAC 将更多精力投入到 Vimeo 上，与 YouTube 竞争，专注于提供精选内容和高清视频，以区别于其他视频共享网站。 Lodwick 和 Klein 最终于 2009 年离开，IAC 实施了更加以企业为中心的结构来构建 Vimeo 的服务，现任首席执行官 Anjali Sud 自 2017 年 7 月起就任。

网站： vimeo.com

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