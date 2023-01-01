YouTube是一家美国在线视频分享平台，总部位于加利福尼亚州圣布鲁诺。三名 PayPal 前员工——Chad Hurley、Steve Chen 和 Jawed Karim——于 2005 年 2 月创建了该服务。Google 于 2006 年 11 月以 16.5 亿美元收购了该网站； YouTube 现在作为 Google 的子公司之一运营。 YouTube 允许用户上传、查看、评价、分享、添加到播放列表、报告、评论视频以及订阅其他用户。它提供各种用户生成的视频和企业媒体视频。可用内容包括视频剪辑、电视节目剪辑、音乐视频、短片和纪录片、录音、电影预告片、直播以及视频博客、原创短片和教育视频等其他内容。 YouTube 上的大多数内容都是由个人上传的，但作为 YouTube 合作伙伴计划的一部分，包括 CBS、BBC、Vevo 和 Hulu 在内的媒体公司通过 YouTube 提供一些材料。未注册用户只能观看（但不能上传）网站上的视频，而注册用户还可以上传无限数量的视频并为视频添加评论。有年龄限制的视频仅适用于确认自己年满 18 岁的注册用户。 YouTube 和选定的创作者通过 Google AdSense 赚取广告收入，该计划根据网站内容和受众投放广告。其绝大多数视频都是免费观看的，但也有例外，包括基于订阅的付费频道、电影租赁，以及 YouTube Music 和 YouTube Premium，分别提供付费和无广告音乐流媒体的订阅服务，以及免费访问所有内容，包括知名人士委托制作的独家内容。截至 2017 年 2 月，每分钟上传到 YouTube 的内容超过 400 小时，每天在 YouTube 上观看的内容时长达 10 亿小时。根据 Alexa Internet 的数据，截至 2018 年 8 月，YouTube 是全球第二受欢迎的网站，仅次于 Google。截至 2019 年 5 月，每分钟有超过 500 小时的视频内容上传到 YouTube。根据报告的季度广告收入，YouTube 的年收入预计为 150 亿美元。 YouTube 因其运营的各个方面而面临批评，包括对上传视频中包含的受版权保护内容的处理、其推荐算法使宣扬阴谋论和谎言的视频永久存在、托管表面上针对儿童但包含涉及流行人物、视频的暴力或性暗示内容的视频。未成年人在其评论部分吸引恋童癖活动，以及对有资格通过广告获利的内容类型的政策不断变化。

网站： youtube.com

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