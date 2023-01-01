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YouTube Kids 是一款由 Google 子公司 YouTube 开发的美国儿童视频应用。该应用程序提供了一个面向儿童的服务版本，具有精选的内容、家长控制功能以及过滤被认为不适合 13 岁以下儿童观看的视频。 该应用程序于 2015 年 2 月 15 日首次作为 Android 和 iOS 移动应用程序发布，此后已针对 LG、三星和索尼智能电视以及 Android TV 发布。截至2019年9月，该应用程序已在包括香港、澳门在内的69个国家和1个省份上线。 YouTube 于 2019 年 8 月 30 日推出了 YouTube Kids 的网络版本。YouTube Kids 因对该应用使用商业广告以及算法建议的担忧而面临倡导团体（尤其是无商业童年运动）的批评可能不适合应用程序目标受众的视频。该应用程序还与描绘儿童媒体特许经营角色的令人不安和/或暴力的视频有关。针对这些视频的批评导致 YouTube 宣布，当社区举报此类视频时，它将采取更严格的措施来审查和过滤这些视频，并阻止从 YouTube Kids 应用内访问这些视频。

网站： youtubekids.com

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