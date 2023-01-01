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Dropbox 是由美国公司 Dropbox, Inc. 运营的文件托管服务，总部位于加利福尼亚州旧金山，提供云存储、文件同步、个人云和客户端软件。 Dropbox 是由麻省理工学院的学生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 于 2007 年创立的一家初创公司，初始资金来自种子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被评为美国和全球最有价值的初创公司之一，估值超过 100 亿美元，并且被称为 Y Combinator 迄今为止最成功的投资之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隐私问题等问题而受到批评和争议。 Dropbox 自 2014 年起在中国被屏蔽。它在电子前沿基金会 2017 年“保护您的数据免受政府请求”报告中获得五星级评级。

网站： dropbox.com

免责声明：WebCatalog 与“Dropbox”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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