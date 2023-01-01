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Google AdSense 是由 Google 运行的一个程序，Google 内容网站网络中的网站发布商可以通过该程序向网站内容和受众提供文本、图像、视频或交互式媒体广告。这些广告由 Google 管理、排序和维护。

网站： google.com

免责声明：WebCatalog 与“Google AdSense”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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