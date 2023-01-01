Google AdSense
google.com
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Google AdSense”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。
拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。
Google AdSense 是由 Google 运行的一个程序，Google 内容网站网络中的网站发布商可以通过该程序向网站内容和受众提供文本、图像、视频或交互式媒体广告。这些广告由 Google 管理、排序和维护。
网站： google.com
免责声明：WebCatalog 与“Google AdSense”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Google Sites
sites.google.com
Google Play Books
play.google.com
Google Books
books.google.com
Google Ads
ads.google.com
Google Earth
earth.google.com
Google Play
play.google.com
Chartbeat
chartbeat.com
Google Keep
keep.google.com
Breeze AI
app.breeze.ai
Stack Exchange
stackexchange.com
Spott
app.spott.ai
Gizmodo
gizmodo.com