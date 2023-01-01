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Google 地球是一个计算机程序，主要基于卫星图像呈现地球的 3D 表示。该程序通过将卫星图像、航空摄影和 GIS 数据叠加到 3D 地球仪上来绘制地球地图，使用户可以从不同角度观看城市和风景。用户可以通过输入地址和坐标，或者使用键盘或鼠标来探索地球。该程序还可以下载到智能手机或平板电脑上，使用触摸屏或手写笔进行导航。用户可以使用该程序使用 Keyhole 标记语言添加自己的数据，并通过各种来源（例如论坛或博客）上传它们。 Google Earth 能够显示覆盖在地球表面的各种图像，也是一个网络地图服务客户端。最近谷歌透露，谷歌地球现已覆盖全球98%以上的地区，并捕获了1000万英里的街景图像，这个距离可以绕地球400多圈。 除了地球导航之外，Google Earth还通过桌面应用程序提供了一系列其他工具。还提供用于月球和火星的其他地球仪，以及用于观察夜空的工具。还包括飞行模拟器游戏。其他功能允许用户查看上传到 Panoramio 的不同地点的照片、维基百科提供的有关某些地点的信息以及街景图像。基于网络的 Google 地球版本还包括 Voyager，该功能会定期添加节目内游览，通常由科学家和纪录片制作人呈现。 谷歌地球被一些人视为对隐私和国家安全的威胁，导致该程序在多个国家被禁止。一些国家要求在谷歌卫星图像中遮挡某些区域，通常是包含军事设施的区域。

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