Google Keep 是 Google 开发的一项笔记服务。 Google Keep 于 2013 年 3 月 20 日推出,可在网络上使用,并提供适用于 Android 和 iOS 移动操作系统的移动应用程序。 Keep 提供了多种记笔记工具,包括文本、列表、图像和音频。用户可以设置提醒,该提醒与 Google Now 集成。可以使用光学字符识别来提取图像中的文本,并且可以转录语音记录。该界面允许单列视图或多列视图。注释可以用颜色编码,并且可以应用标签进行组织。后来的更新添加了固定笔记的功能,以及与其他 Keep 用户实时协作处理笔记的功能。 Google Keep 收到的评价褒贬不一。 2013 年发布后不久的一篇评论赞扬了它的速度、语音注释的质量、同步性以及可以放置在 Android 主屏幕上的小部件。 2016 年的评论批评了缺乏格式选项、无法撤消更改以及仅提供两种视图模式的界面,而这两种模式都不适合处理长笔记。然而,Google Keep 因其通用设备访问、与其他 Google 服务的本机集成以及通过光学字符识别将照片转换为文本的选项等功能而受到好评。

网站: google.com

