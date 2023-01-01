团队实时编辑 - Paper 是 Dropbox 的免费产品。 Dropbox Paper 不仅仅是一个文档，它还是一个将创作和协调融为一体的协同编辑工具。 Dropbox Paper（或简称 Paper）是 Dropbox 开发的协作文档编辑服务。 Dropbox Paper 源于该公司于 2014 年 4 月收购文档协作公司 Hackpad，于 2015 年 10 月正式宣布，并于 2017 年 1 月推出。它提供 Web 应用程序以及适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序。 Dropbox Paper 在官方公告中被描述为“一个将人员和想法聚集在一起的灵活工作空间。通过 Paper，团队可以创建、审查、修改、管理和组织 — 所有这些都在共享文档中”。 Dropbox Paper 的反响好坏参半。评论家赞扬了协作功能，包括立即可用的内容、提及特定协作者、分配任务、撰写评论以及编辑归属和修订历史记录的能力。它因其对富媒体的支持而受到来自各种来源的特别赞扬，一位评论者指出，Paper 对富媒体的支持超过了大多数竞争对手的能力。然而，它因缺乏格式选项和编辑功能而受到批评。虽然用户界面因其简约而受到喜爱，但评论者指出，由于缺少固定格式栏以及竞争对手产品中缺少的功能，Dropbox Paper 看起来像是一个“轻型”工具。

网站： dropbox.com

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