Google Translate

谷歌翻译是谷歌开发的免费多语言神经机器翻译服务，用于将文本和网站从一种语言翻译成另一种语言。它提供网站界面、适用于 Android 和 iOS 的移动应用程序以及帮助开发人员构建浏览器扩展和软件应用程序的应用程序编程界面。截至 2020 年 9 月，谷歌翻译支持 109 种不同级别的语言，截至 2016 年 4 月，用户总数超过 5 亿，每日翻译字数超过 1000 亿字。谷歌翻译于 2006 年 4 月推出，是一项统计机器翻译服务，使用联合国欧洲议会文件和笔录以收集语言数据。它不是直接翻译语言，而是首先将文本翻译成英语，然后在其网格中的大多数语言组合中转向目标语言，但有一些例外，包括加泰罗尼亚语-西班牙语。在翻译过程中，它会在数百万份文档中查找模式，以帮助决定选择哪些单词以及如何在目标语言中排列它们。它的准确性曾多次受到批评和嘲笑，经测量，不同语言之间的准确性差异很大。 2016 年 11 月，谷歌宣布谷歌翻译将改用神经机器翻译引擎——谷歌神经机器翻译（GNMT）——它可以“一次翻译整个句子，而不是逐句翻译。”它利用更广泛的上下文来帮助它找出最相关的翻译，然后重新排列和调整，使其更像人类以正确的语法说话”。 GNMT 最初于 2016 年仅针对少数几种语言启用，截至 2020 年 9 月，Google 翻译名册中的所有 109 种语言都使用了 GNMT，但英语和拉丁语之间的语言对除外。

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