替代项 - Google Translate
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator 是一项免费的神经机器翻译服务，于 2017 年 8 月 28 日推出，由总部位于德国科隆的 DeepL GmbH (Linguee) 开发。 DeepL 目前提供以下 11 种语言和 110 个语言对之间的翻译：中文（简体）、荷兰语、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、巴西葡萄牙语、俄语和西班牙语。此外，通过英语枢轴使用两步过程，在所有这些语言中提出了语言等效的近似值。 DeepL 上没有广告。该公司希望通过授权翻译应用程序编程接口来赚钱。
Microsoft Translator
bing.com
微软翻译是微软提供的多语言机器翻译云服务。 Microsoft Translator 集成于多种消费者、开发者和企业产品中；包括 Bing、Microsoft Office、SharePoint、Microsoft Edge、Microsoft Lync、Yammer、Skype Translator、Visual Studio、Internet Explorer 以及适用于 Windows、Windows Phone、iPhone 和 Apple Watch、Android 手机和 Android Wear 的 Microsoft Translator 应用程序。 Microsoft Tr...
Yandex Translate
translate.yandex.com
免费在线翻译法语、俄语、西班牙语、德语、意大利语和许多其他语言的英语和回语，词典包含转录、发音和用法示例。 Yandex.Translate 适用于文字、文本和网页。
네이버 파파고
papago.naver.com
Papago，一个智能人工智能翻译器，梦想着一个人们可以毫无语言障碍地交流的世界。 纳维尔·帕帕戈
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
打破语言障碍。跨设备翻译对话，适用于一对一聊天和更大的群体互动。
U-Dictionary Translator
u-dictionary.com
轻松翻译 108 种语言的文本。
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate 是领先的免费翻译器/翻译器。
Translate.com
translate.com
适用于任何规模企业的专家语言解决方案。 25K+ 专业译员。 90 个语言对。 24/7 在线翻译服务。 API。
Lingva Translate
lingva.ml
不使用任何 Google 相关服务即可检索翻译，从而防止它们被跟踪。
Google Translation Hub
cloud.google.com
翻译速度快。格式保留。透明的定价。只需单击一下即可使您的文档成为多语言。一步即可将 1 种语言翻译成多种语言！ 通过直观、业务用户友好的界面轻松将内容翻译成 135 种语言，并根据需要集成人工反馈。 Translation Hub 使企业能够以以前无法实现的规模和成本定制和管理翻译工作负载。 - 快速翻译 PDF、Word 和 Powerpoint - 完整格式保留 - 使用您自己的模型自定义翻译或使用 Google 的神经机器翻译模型 - 单一、透明的定价
Lingvanex
lingvanex.com
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