myLang

myLang

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网站：mylang.me

使用 WebCatalog Desktop 上“myLang”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

MyLang Me 版本：通过 API 对网站或应用程序进行神经机器翻译 * 持续的机器学习； * 添加新语言； * 个人信息的保护； * 使用 HTML 标记。 Me版本包含91种语言，包括中文（简体）、英语、法语、德语、意大利语、日语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、保加利亚语、捷克语、丹麦语、荷兰语、爱沙尼亚语、芬兰语、希腊语、希伯来语、匈牙利语、拉脱维亚语、立陶宛语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、瑞典语、土耳其语等 对于 Me 版本，您可以加入我们的联属计划。通过分享您的个人链接，您可以获得 15% 的销售额。 MyLang Pro 版本：用于访问专业词典的统一 API：Amazon Translate、DeepL API、Google Cloud AutoML Translation API、腾讯云 TMT API、SYSTRAN PNMT API、ModernMT Human-in-the-loop、Yandex Cloud Translate API。需要一个统一的 API： * 降低单独维护上述词典的成本； * 通过自动路由，您可以根据 hLEPOR、GLUE、MultiNLI 指标获得最适合所选语言对和方向的词典。
目录:
Software Development
Machine Learning Software

网站： mylang.me

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