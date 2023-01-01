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通过互动课程、游戏和视频学习西班牙语、法语、韩语、德语、意大利语、阿拉伯语、希伯来语、葡萄牙语、中文、日语、俄语和荷兰语 Polly Lingual 是一个学习外语的多方位学习平台。我们目前提供西班牙语、法语、中文、德语、意大利语、阿拉伯语、希伯来语、葡萄牙语、韩语、日语、俄语、荷兰语和英语课程。 我们知道不同的学习技巧适合外语习得经历的不同部分。我们的互动课程为学生提供死记硬背的练习，以掌握基础词汇和语法，而 Polly 大使则通过实时视频辅导让学生一路流利。 互动课程使用各种经过验证的算法来提高学习效率和吸引力。要访问所有课程和高级功能，需要订阅 Polly Passport。 Polly 大使可以参加私人视频课程，帮助学生发音、练习对话、学习当地方言等。视频课程单独出售，或按 5 节和 10 节课程捆绑出售，具体取决于大使。有些大使甚至提供 30 分钟的试听课程。

网站： pollylingu.al

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