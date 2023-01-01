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Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服务。该服务于 2011 年 11 月全面推出。自 App Engine 发布以来，Google 向该平台添加了多种云服务。 Google Cloud Platform 是 Google Cloud 的一部分，其中包括 Google Cloud Platform 公共云基础设施，以及 G Suite、企业版 Android 和 Chrome OS，以及用于机器学习和企业地图服务的应用程序编程接口 (API)。

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