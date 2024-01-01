DubWiz是完全基于现代人工智能技术的视频翻译配音服务。它允许您轻松地将公司的产品视频配音并本地化为当地市场的日语产品视频，例如德语。或者在 YouTube 上将充满活力的菜肴食谱从阿拉伯语翻译成法语。您所需要的只是一个浏览器和互联网接入。 DubWiz 通过将多种服务集成为一项便捷服务而从竞争对手中脱颖而出。目前支持 142 种语言和地方方言（您可以从任何语言翻译到任何语言）和 785 种神经语音。

目录 : Productivity 文字转语音软件

网站： dubwiz.com

免责声明：WebCatalog 与“DubWiz”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。