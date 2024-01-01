文字转语音软件 - 最热门应用

文本转语音 (TTS) 软件处于尖端技术的前沿，可将文本格式无缝转换为逼真的语音输出。 TTS 也称为语音合成，是一种重要的辅助工具，可以熟练地解释各种文本文档和网页。其应用程序跨越各个行业，企业利用其功能来增强用户体验、提高参与度并提高数据的可访问性。得益于人工智能的进步，现代 TTS 系统现在拥有听起来非常自然的声音，常常挑战合成语音和真实语音之间的区别。 最新版本的 TTS 软件配备了一系列专为满足不同需求和偏好而定制的功能。用户可以从各种语音中进行选择，调整速度和音调，利用多语言支持，甚至自定义语音以满足特定要求。这种灵活性使用户能够调整阅读体验、克服语言障碍并增强理解力。此外，通过应用程序编程接口（API）可以将合成语音无缝集成到网站或应用程序中。 将 TTS 技术提供商与语音识别或语音转文本软件区分开来至关重要，因为后者将语音数据转换为文本，而不是相反。此外，自然语言理解 (NLU) 软件在塑造 TTS 系统的输出方面发挥着至关重要的作用，确保合成语音听起来尽可能自然，并具有适当的停顿、语调和表达方式。 要考虑纳入“文本转语音”类别，产品必须满足以下标准： * 将书面文本转换为听起来自然的语音 * 通过 API 等连接器与应用程序和网站无缝集成 * 提供对合成声音各个方面的控制，包括音量、音调和情感细微差别。
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AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) 是 Amazon 的子公司，以按量付费的方式向个人、公司和政府提供按需云计算平台和 API。这些云计算Web服务提供了各种基本的抽象技术基础设施以及分布式计算构建块和工具。其中一项服务是 Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)，它允许用户通过互联网随时使用虚拟计算机集群。 AWS版本的虚拟计算机模拟了真实计算机的大部分属性，包括用于处理的硬件中央处理单元（CPU）和图形处理单元（GPU）；本地/RAM内存；硬盘/SSD存储；操作系统的选择；联网;以及预装的应用软件，例如网络服务器、数据库和客户关系管理 (CRM)...
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
VEED
veed.io
视频编辑变得简单。只需单击一下即可创建视频。添加字幕、转录音频等。
ElevenLabs
elevenlabs.io
有史以来最真实、最通用的人工智能语音软件。 Eleven 为寻求讲故事终极工具的创作者和出版商带来了最引人注目、最丰富、最逼真的声音。
Speechify
speechify.com
更聪明地阅读，而不是更努力地阅读。通过使用我们领先的文本转语音阅读器来聆听文档、文章、PDF、电子邮件（您阅读的任何内容）。
D-ID
d-id.com
面向未来的生成人工智能。 只需按一下按钮即可制作带有说话头像的定制视频，为企业和创作者提供超能力。
HeyGen
heygen.com
利用 AI 制作引人入胜的视频速度提高 10 倍 认识 HeyGen - 适合您团队的最佳 AI 视频生成平台。
MetaVoice
themetavoice.xyz
Metaverse 的实时 AI 变声器。自信地说话并通过独特、超逼真的类人语音修改器让您的情感闪耀。
TTSMaker
ttsmaker.com
TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，提供语音合成服务，支持多种语言，包括英语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语、中文、日语、韩语、越南语等，以及各种语音风格。您可以用它来朗读文本和电子书，或下载音频文件用于商业用途（完全免费）。作为一款优秀的免费TTS工具，TTSMaker可以轻松在线将文本转换为语音。
Descript
descript.com
使用 Descript 录制、转录、编辑、混合、协作和掌握您的音频和视频。免费下载→。
DeepBrain AI
deepbrain.io
使用简单的文本快速创建人工智能生成的视频。 通过 Metahuman 支持多语言 TTS。 与逼真的人工智能头像交谈。
Synthesia
synthesia.io
只需输入文本即可创建 AI 视频。易于使用、便宜且可扩展。直接通过浏览器与真人演示者制作引人入胜的视频
FakeYou
fakeyou.com
AI音乐、文字转语音、语音转语音。 使用 FakeYou 的深度假技术生成您最喜欢的角色的音频或视频，说出您想说的任何内容。
Narakeet
narakeet.com
使用逼真的文本转语音轻松创建画外音。 不再浪费时间录制声音、编辑错误以及同步图像与声音。 只需输入或上传您的脚本，从我们的 500 多种声音中选择一种，即可在几分钟内获得听起来专业的音频或视频。 免费试用 Narakeet 逼真的文本转语音，无需注册。
Fliki
fliki.ai
在 2 分钟内使用逼真的声音根据脚本或博客文章创建视频！
Wavel AI
wavel.ai
Wavel 为视频和本地化提供最佳的文本转语音解决方案。我们的声音自然、清晰、准确，而且我们的平台易于使用。
Resemble.ai
resemble.ai
使用 Resemble 的 AI 语音生成器免费克隆您的声音！使用 Resemble 的实时语音转语音软件创建听起来真实的 AI 声音。
PlayHT
play.ht
人工智能驱动的文本语音生成器。 使用我们的在线 AI 语音生成器和最佳合成语音生成逼真的文本到语音 (TTS) 音频。 立即将文本转换为听起来自然的语音，并下载为 MP3 和 WAV 音频文件。
Rask.ai
rask.ai
告别昂贵的翻译人员。我们的目标是通过人工智能提供与人类一样好的配音和翻译体验
Revoicer
revoicer.com
Human Souding AI 在线文本转语音。被评选为最佳在线人工智能语音生成器。 最真实的在线人工智能文本转语音，适用于销售视频、教育视频、播客视频
dupdub
dupdub.com
DupDub 是最好的在线 AI 语音生成器，可生成逼真的文本转语音。 立即使用我们的语音转换器/转换器将 400 多种文本转换为类似人类的语音！
Voicemaker
voicemaker.in
在线文本转语音将文本转换为非常人性化的自然人工智能声音。 您可以下载 MP3、WAV 音频格式的声音。 我们在全球拥有 1000 多种人工智能语音，涵盖 130 种语言。
Synthesys
synthesys.io
AI 配音和 AI 视频生成器。 制作您的下一个专业视听内容，无需花钱聘请演员、摄像机或音频设备
LOVO
lovo.ai
您为 Metaverse 发声。捕捉网络上最真实的人工智能声音。
Elai.io
elai.io
仅从文本创建 AI 视频。 无需使用摄像机、工作室和绿屏，只需几分钟即可与演示者一起制作定制的 AI 视频。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智能和您提供支持的文本到视频。 Rephrase Studio 是一个文本到视频生成平台，可消除视频制作的复杂性，使您能够在几分钟内使用数字化身创建具有专业外观的视频。
Speakatoo
speakatoo.com
使用 Speakatoo（最好的文本转语音 AI 工具）将任何文本转换为所有印度语言的语音。获取 700 多个男性和女性文本转语音自然声音。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一个人工智能驱动的音频和视频创作平台，可帮助专业和业余播客在几秒钟内创建、编辑和分发生产质量的播客。该公司的使命是通过专业而有趣的易于使用的工具使广播故事的传播变得民主化。
Verbatik
verbatik.com
VERBATIK AI 支持文本转语音生成。 使用 AI 语音生成器和最佳合成语音生成逼真的文本到语音 (TTS) 音频。立即将文本转换为听起来自然的语音，并下载为 MP3 和 WAV 音频文件。
Yepic Studio
yepic.ai
使用 Yepic Studio 在几分钟内创建 AI 视频。使用 VidVoice 配音实时视频会议。使用我们的 API 个性化和缩放 AI 视频。免费试用。
Colossyan
colossyan.com
与人工智能演员一起制作视频 - 别再把时间花在工作室上。 将专业视频编辑交给 Colossyan Creator，无需任何培训或高级技能。只需输入文本，几分钟内即可制作出 70 多种语言的视频。
Coqui
coqui.ai
一种新的配音方式。 更好的方法。 Coqui Studio：通过生成式人工智能实现逼真、富有情感的文本转语音。
Odio.ai
odio.ai
Odio.ai 是最好的文本到语音转换器之一，拥有 1000 多种人工智能语音。在线生成逼真的文本到语音语音。点击查看更多功能。
Oxolo
oxolo.com
使用 Oxolo 的 AI 在几分钟内将 URL 转换为引人入胜的视频。无需编辑技能。导出精彩的产品视频等。免费试用！
Hour One
hourone.ai
在 15 分钟内创建 AI 视频内容。 在几分钟内将任何文本、幻灯片或提示转变为专业演示者主导的视频。任何语言
Blogcast
blogcast.host
创建无需录制的播客。使用文本转语音技术，从博客文章和播客、视频等内容中生成清晰、自然的语音。无需麦克风！
Leelo
leelo-ai.com
Leelo 文章阅读器和文本转语音工具。 使用 LEELO 轻松将书面内容转换为听起来自然的语音。非常适合演示、营销视频和有声读物。
Dubverse
dubverse.ai
配音视频最简单（且神奇）的方法。 只需单击按钮即可将您的内容变成多语言并覆盖更多人。
Ai Sofiya
aisofiya.com
Ai Sofiya 是一款超级人工智能工具，可以在线创建广告文案和进行文本到语音转换。 另外，通过使用跨 +135 种语言和方言的超过 840 种真实语音，在几秒钟内为任何文本创建真实的语音。
Typecast
typecast.ai
在线人工智能语音生成器，可以将您的文本变成栩栩如生的语音。超过 300 种超现实的声音。按照您想要的方式创建您的内容！
SpeechEasy
speecheasyapp.com
高品质声音，轻松聆听。利用人工智能和机器学习的力量，我们创建了一个简单易用的解决方案，将文本转换为音频。 SpeechEasy™ 可让您生成录音室级的合成声音，使聆听变得易于理解，并且适合在旅途中、在家中或办公室使用。
BeyondWords
beyondwords.io
无摩擦的文本转语音发布。 借助 BeyondWords，您和您的团队可以将文本转换为引人入胜的音频。使用我们的一体化音频 CMS 和 AI 语音增强您的发布工作流程，或者创建自定义语音。
PodcastAI
podcastai.com
PodcastAI 是一个使用先进的人工智能工具来简化播客制作的平台，提供快速转录、说话者识别、元数据生成和支持人工智能主持人交互等功能。
Kukarella
kukarella.com
画外音具有完美的音频清晰度、节奏、语调和发音。在 Kukarella 上，您可以尝试最好的 AI 神经语音。包括所有商业权利。 Kukarella 提供 130 种语言和口音的 800 多种人工智能语音，适合我们任何付费计划的商业用途。除了配音之外，您还可以使用 Dialogues AI 工具创建对话，或使用 Simdubbing 工具将文本翻译和配音成数百种语言。 这还不是全部 - 您可以转录各种视频、音频和 YouTube 视频，从网页中抓取文本，以及识别图像上的文本。此外，Kukarella 与一些科技领域的知名企业合作，例如 Google、Amazon、Microsoft 和 IB...
Ai Humanizer
aihumanizer.ai
AI Humanizer 是一款先进的 AI 检测去除器，可以将 AI 文本转换为人类内容。它可以使用自然的人类书写风格使人工智能文本人性化，使其听起来足够真实以绕过人工智能检测。
Pipio
pipio.ai
现在只需键入、单击和拖动即可轻松创建专业的 AI 视频。 Pipio 提供 100 多个真实的虚拟发言人，可以完全定制以满足您的需求。这些人工智能化身可以说 40 多种语言和不同的口音，充当您的个人摄像师，负责营销、销售、在线学习、培训等。通过消除对昂贵的摄制组、人才或代理机构的需求，Pipio 让视频制作工作室触手可及。
Maestra
maestra.ai
字幕、画外音和文字记录。只需几分钟即可自动创建。 领先的人工智能技术和先进的编辑。翻译成 100 多种语言。
Speechson
speechson.com
AI语音生成器在线。使用逼真自然的声音快速轻松地将文本转换为语音。
Genmo
genmo.ai
Genmo 是一个创建和分享互动式、沉浸式生成艺术的平台。在 Genmo 上创建视频、动画等，超越 2D 图像。我们帮助您以讲述故事所需的格式创建媒体。
Laetro
laetro.com
让世界一流的创意团队随时交付您的项目。借助按需创意和设计支持加快行动速度。无需任何机构。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
Pareto
pareto.io
Pareto 是一个 Native Gen AI 平台。我们自豪地为全球 107 个国家/地区的超过 500,000 名用户提供服务，其中包括 400 多家付费大中型企业。 我们的创新突破是世界上第一位人工智能 (AI) 营销助理 Tess 的推出。通过端到端自动化巧妙地集成数据和系统，Tess 在加速人类成就方面发挥了重要作用。 通过帕累托，营销人员可以重新获得宝贵的时间，使他们能够专注于更具战略性和高影响力的活动。我们通过减少重复性任务的参与来确保取得更好的成果。
TexVoz
texvoz.com
TexVoz 是一款文本转语音软件，我们提供自然的声音，使您的内容栩栩如生，用于创建有声读物、旁白等。
SteosVoice
cybervoice.io
每个人的人工智能声带。 1、创造独特的内容； 2. 配音视频、捐款、独立游戏、模组； 3. 创建播客； 4. 祝贺您的顾客； 5.靠你的声音赚钱。
Pitch Avatar
pitchavatar.com
Pitch Avatar 是一种人工智能驱动的解决方案，可实现有效的业务演示和内容交付。 您可以轻松分享您的销售演示、产品演示、营销、培训和其他内容并获得转化。 只需上传您的演示文稿，生成任何语言的脚本，添加画外音或创建视频头像。生成个性化链接并将其发送给您的联系人。 听众可以通过单击“呼叫演示者”按钮来邀请您，或者使用直接指向您日历的链接安排与您的会议。 在每次会议结束时，您将获得有关听众与幻灯片互动的详细分析。
DubWiz
dubwiz.com
DubWiz是完全基于现代人工智能技术的视频翻译配音服务。它允许您轻松地将公司的产品视频配音并本地化为当地市场的日语产品视频，例如德语。或者在 YouTube 上将充满活力的菜肴食谱从阿拉伯语翻译成法语。您所需要的只是一个浏览器和互联网接入。 DubWiz 通过将多种服务集成为一项便捷服务而从竞争对手中脱颖而出。目前支持 142 种语言和地方方言（您可以从任何语言翻译到任何语言）和 785 种神经语音。
Audyo
audyo.ai
Audyo 是一款音频编辑工具，提供大量专为满足现代内容创作者的需求而定制的功能。一些突出的功能包括： * 人类品质的人工智能声音。 * 像编辑文档一样编辑音频。 * 在不同的扬声器声音之间切换。 * 使用语音调整发音。 * 嵌入式音频播放器。 * 可共享的网络播放器。 * 多语言翻译。 * AI写作助手。
Adauris
adauris.ai
Adauris 是一家音频人工智能公司，为世界上一些最大的数字媒体公司（包括 Dezeen 和斯坦福日报）提供端到端生成音频制作。每天，数十个全球知名品牌都使用 Adauris 的平台重新调整书面内容的用途并扩大其发行范围。其一些突出的功能包括： * 高质量旁白：Ad Auris 利用人工智能生成清晰、自然的文章音频版本。 * 多样化的语音选项：从一系列优质语音中进行选择，以满足您的喜好。 * 多语言支持：Ad Auris 支持多种语言，以满足全球受众的需求。 * 可自定义播放：根据您的喜好调整旁白的速度和语气。 * 与流行平台集成：在 Spotify 和 Apple Podcasts 等平...
Woord
getwoord.com
Woord 是一种文本转语音 (TTS) 服务，可使用逼真的人声将文本转换为高质量、自然的音频。它允许用户将网络上的任何文本内容转换为音频文件。 Woord 使用先进的人工智能和机器学习技术来合成自然的语音。其工作原理如下，只需 3 个简单步骤： * 发送文本：分享任何文章的 URL 或将文本内容直接上传到 Word。您还可以使用 Word API。 * 选择语音：从 21 种语言的 50 多种语音中进行选择。声音因性别、语言和口音而异。 * 下载/播放音频：Woord 创建一个听起来像真人说话的音频文件。您可以下载 MP3 或嵌入音频播放器。