品牌宣传软件 - 最热门应用

推出品牌宣传软件：让您的客户支持您的品牌 品牌宣传软件通过将满意的客户转变为热情的品牌大使，彻底改变了企业利用口碑营销力量的方式。这种创新软件为组织提供了培养和扩大客户群中真实宣传所需的工具和资源。 从本质上讲，品牌宣传软件使公司能够识别、吸引和激励最忠实的客户，通过各种渠道（包括社交媒体、在线评论和推荐）积极宣传其品牌。通过利用满意客户的真诚热情和信任，企业可以显着提高其品牌知名度、可信度，并最终提高其利润。 通过利用品牌宣传软件，组织可以利用满意客户的真实声音来大规模提高品牌知名度、忠诚度和宣传力。无论是产生积极的在线评论、引发病毒式社交媒体活动，还是推动推荐，品牌宣传软件都可以帮助企业将客户转变为热情的拥护者，向全世界宣传其品牌。
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BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate 会满足您所有的联属营销和推荐营销需求。将 Tapfiliate 与 Shopify、WooCommerce 和 30 多个其他集成同步。
BrandChamp
brandchamp.io
蓬勃发展的品牌是由大使打造的。与 Shopify、Amazon 和 WooCommerce 集成的一体化品牌大使管理软件。
Rewardful
rewardful.com
将您最大的粉丝变成您最好的营销人员。 Rewardful 是 SaaS 公司通过 Stripe & Paddle 设置联属网络营销和推荐计划的一种简单方式。只需连接您的帐户，让我们为您跟踪推荐、折扣和佣金！
NiceJob
nicejob.com
获得更多评论并建立声誉的最简单方法。创造社交媒体热度，改善您的搜索引擎优化并赢得更多销售。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
GrowSurf
growsurf.com
每晚一夜之间发展您的业务。 GrowSurf 是面向科技初创公司的推荐软件。我们的客户看到 300-1000% 的投资回报率 + 9-40% 的月度增长。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Talkable
talkable.com
很棒的推荐营销计划 ✅ 适用于在线商店、本地企业和 B2B 服务。增长营销的客户忠诚度计划。易于启动、测试和优化！奖励您的客户！
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero 是一款功能强大的联属营销、影响者和推荐营销软件，集一体。起价仅需 49 美元下午，GrowthHero 随您扩展！完全灵活的工具助您成功： - 白标合作伙伴门户，完全自定义，无需代码 - 共享可自定义的跟踪 URL 和/或折扣代码 - 通过 Stripe、API、Zapier、Shopify 应用程序、BigCommerce 应用程序集成 - 适合任何业务类型 -市场领先的 API/ Zapier 连接，进一步定制和自动化 - 卓越的价值。不要为 3 个独立的合作伙伴软件平台支付过多费用# 联盟营销软件 - 招募联盟成员。让联属公司通过 Marketplace Listi...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。我们与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个客户不同的安全、合规性和归档需求。
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS 的联属网络营销和推荐跟踪。 在几分钟内启动您自己的联属网络营销和推荐计划。与 Stripe、Paddle、Recurly、Braintree、Chargebee 或我们的 API 快速集成。
Smile.io
smile.io
使用世界上最值得信赖的忠诚度应用程序将首次客户变成永久客户。 超过 1.25 亿购物者通过 Smile 赚取积分。给人们他们所爱的东西。
ReferralCandy
referralcandy.com
想象一下您自己的客户帮助您推动新的销售！客户推荐是病毒式营销和业务蓬勃发展的关键。借助 ReferralCandy，将这种令人难以置信的同行影响力带入您自己的商店。
SpotlerUK
spotler.co.uk
完整的 B2B 入站和出站营销软件。确保您的营销和销售团队从网站流量中获得更多线索，将更多访问者转化为 MQL，并开展完整的营销活动。
LoudCrowd
loudcrowd.com
营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC...
Referrizer
referrizer.com
全球最先进的营销自动化平台，为您的本地企业提供支持。通过我们的免费试用帐户获得更多客户、最大限度地提高推荐并提高您的客户保留率。与当地企业主合作，发现大量优质应用程序和预构建的集成，以进一步提高业绩。免费注册（无需信用卡）。
Roster
getroster.com
每个人都有影响力，最好的品牌使用 Roster 来利用它。借助 Roster，公司可以将热情的客户转变为品牌大使，从而提高社交媒体上的知名度、推动评论等营销活动并增加收入。 Roster 的综合工具集可帮助公司：(1) 招募、参与和奖励社区 (2) 提高品牌知名度 (3) 利用用户生成的内容 (4) 增加口碑收入
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Haiilo
haiilo.com
让您的变革和您的员工参与进来。每周 10 分钟，在团队中找到并激活员工敬业度触发器，以实现成功转型。
CustomerGauge
customergauge.com
帐户体验软件会自动捕获帐户反馈（包括非调查数据）并将其实时分发给一线经理，以帮助他们减少客户流失、推动追加销售并通过基于推荐人的推荐来完成新业务。
Friendbuy
friendbuy.com
高增长品牌可以通过 Friendbuy 从每位客户身上获得更多收益。凭借一流的推荐和忠诚度计划，品牌可以通过推荐实现至少 5-10% 的销售额，生命周期价值提高 4 倍。 Friendbuy 与 Casper、AWAY 和 Dollar Shave Club 等 DTC 品牌以及沃尔玛、迪士尼和雀巢等财富 100 强公司合作。此外，Friendbuy 与您的技术堆栈无缝集成，因此您可以将推荐和忠诚度无缝地融入您的客户旅程中。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用软件，用于构建和跟踪您自己的推荐计划或联属计划。被全球营销人员评选为第一名。唯一获得HubSpot官方认证的推荐软件。 👉 使用我们的拖放活动构建器在几天而不是几周内构建您的计划。我们提供高级白标定制，无需编写一行代码！创建推荐计划、联属计划、大使计划、推荐赢得比赛等等！ 👉 访问 100 多个由营销专家设计的可编辑推荐计划模板。 👉 与 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等集成。 👉 Referral Factory 还提供 webhook 功能、高级 API 和多个 Zapier 触发器，帮助您...
Please Share
pleaseshare.co
Please Share 是专门为 Slack 构建的员工倡导解决方案，是员工分享和参与批准的新闻和公告的最快、最简单的方式！各种规模和行业的公司都可以利用 Slack 的便利性、普遍性和熟悉性来鼓励员工在 Twitter、LinkedIn 和 Facebook 上分享和/或参与经批准的博客、新闻、职位发布和其他内容。 Please Share 经济实惠且有效，为公司提供了一种加强员工宣传营销、社交媒体和社交销售活动的方式，同时简化了鼓励团队成员在社交和专业网络上分享公司内容的流程。
EveryoneSocial
everyonesocial.com
EveryoneSocial 是一个员工倡导平台，使员工能够轻松创建和分享真实的内容，从而将他们转变为有影响力的人。包括 Qualtrics、Meta 和 Highspot 在内的一些全球绩效最高的组织都是EveryoneSocial 的客户，他们信任我们能够帮助大规模分发内容、扩大其品牌知名度，并通过员工网络的力量推动业务增长。无论您是一家小型初创企业，还是拥有数千名员工的全球工作场所，您的需求都是一样的。你需要成长，而为了成长：你需要雇用。你需要营销。你需要销售。
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket 为企业提供了一个启动和管理高效推荐计划活动的平台。我们用户友好的平台使企业能够挖掘客户拥护的巨大潜力，推动指数级增长并增加客户获取。
LoyalAs
loyalas.com
只需几分钟即可设置推荐计划。自动跟踪推荐和积分。无限推荐 LoyalAs 为每个客户创建一个自定义推荐链接。通过我们的自动电子邮件与客户分享并寻求推荐。收到的推荐没有限制。寻找客户拥护者我们跟踪客户分享的推荐链接以及回复者。您会知道谁为您提供了最好的推荐，并轻松找到客户支持者。跟踪获得的积分 我们跟踪当前客户和推荐客户获得的积分。您可以设置信用金额以及申请的时间和地点
Harviist
harviist.com
在 Harviist，我们相信，为了消除噪音，有效营销的未来在于真实、有机和值得信赖的推荐。为了利用客户推荐的力量，我们创建了一个简单且经济实惠的插件平台，您只需点击几下即可创建和跟踪推荐活动。 83% 的潜在客户相信朋友和家人的推荐，推荐客户的保留率高出 37%（尼尔森）。客户推荐营销通过提供使客户更容易谈论您的产品或服务的渠道和活动来促进和鼓励这些点对点推荐
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder 是一个端到端的企业创建者管理平台，适用于希望将大使、影响者和附属机构集中在一个屋檐下的营销团队。 Benefit Cosmetics、Kendra Scott、goPuff 和 Live Nation 等以消费者为中心的品牌都使用 SocialLadder 通过客户进行营销，并将其转化为增长动力，激活社区来创建内容并提高转化率。 SocialLadder 技术可让您简化沟通、分配数字和现实世界的任务、监控参与度，并奖励帮助推广您的品牌的成功大使。您的大使是为成功而准备的，同时让您能够专注于整体增长战略，而不是花时间管理日常事务。 SocialLadder 拥有您的品牌...
LinkMink
linkmink.com
增加您的 SaaS 收入 无需服务器或代码。使用 Stripe 付款链接的公司可以通过我们的复制粘贴集成在 5 分钟内开始跟踪推荐！
Ambassador
getambassador.com
大使使营销人员能够利用口碑的力量来增加客户、推荐和收入。他们的营销人员友好型软件简化了推荐营销，自动化了注册、跟踪、奖励和管理客户、附属机构、影响者和合作伙伴的过程。全球的消费品牌和 B2B 公司正在利用大使的开创性软件快速实施、扩展和优化他们的推荐营销计划、合作伙伴和联属计划以及影响者活动。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
Reditus
getreditus.com
无需预付费用即可提高您的 MRR。 适用于您的 B2B SaaS 的联盟计划平台，将您的联盟计划发展到新的高度。
Paiger
paiger.co
通过打造团队的个人品牌来吸引更多潜在客户。 为您的销售团队提供自己的自动化营销助理，以发布内容和寻找潜在客户，并内置 LinkedIn 培训和报告。
Seenit
seenit.io
我们帮助企业与员工一起制作视频。借助 Seenit 的员工生成视频平台，您可以在一处收集、编辑和共享视频。通过员工视频吸引、吸引和留住顶尖人才。专为希望提升 Amazon、Sky、Vodafone 和 H&M 等公司员工声音的雇主品牌和传播团队而打造。
Visibly
visibly.io
在一个基于口碑消费产品、服务和工作的世界中，组织需要为求职者、员工、客户、合作伙伴和校友等提供卓越的体验。通过一个统一的平台，明显地将敬业且消息灵通的员工、快乐且福音派的客户之间的点连接起来。明显帮助组织管理所有员工和客户群体的参与、沟通、体验和宣传。
Brandpad
brandpad.io
Brandpad 是设计工作室和品牌所有者标准化其品牌交付的品牌平台。从创建到共享和使用的一切都在云中的一个专用位置进行。每个参与者都可以使用，由您精心设计。
Denim Social
denimsocial.com
Denim Social 是一家社交媒体管理软件公司，提供工具让受监管行业的营销人员能够在一个平台上管理有机社交媒体内容和付费社交媒体广告。 Denim Social 受到 250 多家银行、保险、抵押贷款和财富管理机构的信赖，使品牌能够在社交媒体上吸引消费者，加深与社区的关系，并在保持合规性的同时达成更多交易。 Denim Social 是唯一获得 ABA 认可的银行和金融服务公司社交媒体管理平台。
SoAmpli
soampli.com
SoAmpli 是一个屡获殊荣的倡导营销和销售 SaaS 平台。通过美观且用户友好的界面，SoAmpli 帮助公司将其销售团队转变为社交销售明星，从而增加销售额并为品牌提供动力。 SoAmpli 平台有助于为营销主管和社交媒体经理创建一个集中空间，以便将完全批准的 100% 品牌内容快速分发给他们的销售团队和员工，使用户可以非常轻松地发布或安排在提前 - 他们的个人社交媒体资料上的公司内容。用户可以将许多社交媒体帐户附加到他们的 SoAmpli 个人资料中，包括 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 Instagram。所有链接都会自动缩短，这样可以跟踪他们的网络旅程，并带回...
MarketBeam
marketbeam.io
安全合规的社交媒体平台。员工在自己的网络上分享公司内容，以扩大社交媒体影响力、提升品牌并在社交媒体上培养潜在客户。我们是唯一专门为在医疗保健、金融服务和网络安全等严格监管环境中运营的公司设计的平台。我们的客户说，他们。 LinkedIn 覆盖范围增加了 3000%。点击率增加 15 倍。通过 MarketBeam 进行了最成功的营销活动 询问我们最受欢迎的功能。社交滴水活动。执行品牌。内容和受众 360
BeAmbassador
be-ambassador.com
通过最好的发言人：您的员工，在社交媒体上增强您的品牌 员工的意见是公司在社交网络中最有影响力的声音。然而，如何将这一宝贵资产融入到品牌的社交媒体策略中呢？ BeAmbassador 是一个 SaaS 平台 taha，可让您增加品牌在社交媒体中的有机影响力、吸引人才加入您的公司并通过员工的社交网络提高社交销售。 BeAmbassador 功能： - 通过邀请系统创建品牌大使网络。 - 按类别对大使进行细分。 - 提出大使可以在其社交网络中分享的内容，或在事先授权的情况下直接代表大使提出节目内容。 - 实时监控大使的活动并分析其出版物的影响。 - 游戏化系统，根据大使的活动对他们进行排名，以奖...
Advocacy
advocacy.socialpubli.com
还有谁比您的员工和合作者更适合谈论您的品牌？ SocialPubli Advocacy 是一种企业沟通工具，公司可以通过该工具邀请其员工和合作伙伴通过自己的社交网络传播品牌传播。公司可以制定激励措施来鼓励这些合作。它是一个连接品牌和员工的平台，改善公司内部和外部的沟通，增加品牌信任度，提升品牌价值。 SocialPubli Advocacy 创建于 2016 年，目前拥有 Iberostar、Mutua Madrileña、Mapfre、MásMóvil 等客户。
Social HorsePower
socialhp.com
借助 SocialHP (SHP)，将您的员工转变为最有力的倡导者。如果您希望提高利润、更多地关注公司内容或为团队引入更多高素质成员，SHP 可以帮助您实现职业目标。这一切都始于我们的“永不登录”理念。复杂的软件已成为过去。借助 SHP，您的员工无需学习新软件或浪费时间进行复杂的培训。我们的平台简单、直观，旨在帮助团队成员立即开始共享内容。您的员工是您公司最宝贵的资产。这就是为什么我们让他们能够轻松地为您的业务代言，让您更轻松地： - 招募新员工 - 增加公司内容的社交参与度 - 通过社交销售的力量促进销售。借助 SHP 的 AutoPilot 功能，您的员工永远不需要制定内容日历策略。批准的...
Swaybase
swaybase.com
自 2010 年代初以来，员工倡导软件几乎没有变化。你理应获得更好的。 Swaybase 是一款现代员工倡导软件，您的同事一定会喜欢使用。内置病毒式传播功能、游戏化、个性化、人工智能和 ShareAnywhere™ 功能确保您永远不会留下过时的员工倡导工具。
PostBeyond
postbeyond.com
PostBeyond 是一个员工宣传和社交销售平台，营销人员可以在其中激活并吸引员工代表其品牌在社交网络上分享内容。我们的愿景是让公司能够无所畏惧地推进社会转型。如今，全球超过 100 多家客户使用 PostBeyond 进行转型，提高品牌知名度、产生合格的销售线索、建立思想领导力并打造成功的雇主品牌。 PostBeyond 提供了一种将员工放在第一位的可扩展解决方案。这会影响我们构建的产品以及我们支持客户的方式——从用户体验到客户成功。
GaggleAMP
gaggleamp.com
GaggleAMP 是一个员工宣传平台，旨在通过简化社交媒体上的内容共享来帮助您实现业务成果。我们的平台使我们的 Gaggle 经理能够策划员工提倡分享的内容。我们还利用最新的人工智能驱动技术，帮助 Gaggle 经理一次性创建并永久分发独特的内容给每位员工倡导者。随着社交媒体活跃度的增加，您的员工可以打造个人品牌，同时扩大公司的品牌知名度、媒体机会、潜在客户开发和营销活动绩效。 GaggleAMP 会员受益于游戏化、排行榜和参与公司员工倡导工作的奖励，使会员能够快速、轻松地看到参与的好处。要了解员工倡导计划对您的公司有多大影响，请访问我们的投资回报率计算器（无需电子邮件地址）：https:/...
Sociabble
sociabble.com
Sociabble 为内部沟通、员工宣传和员工敬业度提供顶级的移动优先企业解决方案。作为一种软件即服务 (SaaS)，我们的平台聚合了来自官方公司渠道（社交网络、公司网站等）和策展平台的内容，以及平台用户 (UGC) 和管理员建议的内容。内容是个性化的，并组织成主题频道，可以在移动设备、台式机、内联网、企业社交网络和显示屏上查看。授权内容可以一键分享到用户的社交媒体资料中。除了内容消费之外，员工还可以参与内置的测验和调查。 Sociabble 在不同级别的用户体验中使用用户激活、奖励和认可来最大限度地提高参与度。 Sociabble 独特的员工沟通和倡导平台使沟通变得简单、快速且有吸引力。员工...
DSMN8
dsmn8.com
DSMN8 是排名第一的员工倡导平台，可帮助您使员工成为有影响力的人。员工拥护会影响您业务的所有领域，从营销和销售到人力资源和招聘。因此，无论您是在寻求扩大覆盖范围和参与度、增加入站销售，还是寻找下一位超级明星员工，DSMN8 都能提供解决方案。我们使组织能够轻松地利用员工的影响力，帮助他们的员工成为品牌倡导者和更有效的社交卖家。我们的创新解决方案使您的员工能够轻松查找、创建和共享公司认可的内容。最简单的形式是其工作原理：第 1 步：将组织的内容集中到自定义新闻源中。第 2 步：为员工提供共享公司批准内容的访问权限。第 3 步：使用我们行业领先的分析套件跟踪结果和投资回报率。全球最大的公司信赖...
ClearView Social
clearviewsocial.com
Clearview Social 是增加品牌社交媒体流量的最简单方法。您是否知道 52% 的消费者对公司员工的信任程度超过对公司或品牌本身的信任程度？使用 Clearview Social 软件，只需一键点击即可让您的专业人士分享到 LinkedIn！
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io 是一个简单而有效的工具，可帮助企业、个人品牌或任何人在 Auto Pilot 上发起、管理和跟踪口碑营销活动。它有助于将客户转变为口碑营销团队并显着提高品牌知名度。
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow 通过专注于个人推荐的推荐营销为 B2B 企业带来新的收入。以零初始成本扩展您的业务，或靠推荐谋生。
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala 不仅仅是一个忠诚度和评论平台。它是一套完整的客户保留套件，结合了忠诚度计划、客户反馈和创新的推荐系统。深入吸引客户，鼓励回头客，并轻松扩大您的客户群。
Herdify
herdify.com
Herdify 是一家行为分析公司，致力于检测围绕品牌形成的社区。从这个意义上说，社区并不意味着社交媒体粉丝、忠诚度计划或 CRM 数据。它指的是人们居住的现实世界社区（街道、城镇和城市）。即使在我们数字优先的世界中，这些社区对消费者的购买行为影响最大。它曾经是关于个人的——我们认为看起来相同的人，行为也相同。我们以同样的方式向他们进行营销，就像我们的竞争对手一样。当今最成功的品牌（例如 Huel、Gymshark 和 Airbnb）都专注于其社区。借助 Herdify 的 AI 技术，检测和监控您的社区，并像当今最成功的营销人员一样进行战略性增长。
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals 可以自动化您的推荐流程，创建品牌拥护者，并帮助您以更少的时间、成本和麻烦来发展业务。它与您已经使用的平台集成，自动执行耗时且令人沮丧的推荐流程，并将您的客户转变为品牌拥护者。我们利用尖端的自动化技术来释放推荐营销的不可思议的力量，围绕您的品牌引起轰动，并将满意的客户转变为直言不讳的品牌拥护者。 Genius Referrals 最适合需要更多动态解决方案和推荐计划流程自动化的品牌。我们为 B2B、B2C、SaaS、零售和企业提供端到端解决方案。
Affilae
affilae.com
Affilae 是一个联盟平台，使广告商、网络和买家能够创建自己的专用且安全的联盟网络。
Retainful
retainful.com
恢复废弃的购物车，赢回客户，并通过更好的电子邮件营销推动重复销售。轻松发送具有吸引力和转化率的电子邮件。
ReferIn
referin.com
ReferIn 是一种进入市场的工具，使销售团队能够通过热情地向客户介绍（而不是依赖于低转化率的冷外展）来建立渠道。 ReferIn 识别出在您的高管、投资者、顾问和员工网络中进行热情介绍的所有机会。这通常会释放您的 SDR/销售团队可能缺少的数百万美元的管道，现在只需点击几下即可执行！
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals 是最好的推荐软件，易于设置且价格实惠。 InviteReferrals 受到超过 10k 家企业和小型企业的信任，包括 Microsoft、Motorola、Foursquare、Dominos、Cola-cola、American Express、Sky、Mozilla 等几个名字 & 自 2009 年以来一直在开展活动 特点 -无限推荐 -GDPR 合规性 -支付管理 -钱包集成 -多种营销活动 -2 种方式满足 -模板支持 -自定义要求 -多语言 45+ -API 支持
Influence.io
influence.io
Influence.io 是电子商务品牌通过创建个性化忠诚度和推荐计划来发展业务的理想即插即用解决方案。借助这种面向未来的工具，客户可以通过完成下订单等操作来赚取积分，然后可以兑换独家福利。通过引入 VIP 等级，您可以奖励最忠实的客户，同时推荐计划可以吸引新客户。此外，您可以识别和管理联营公司以提高客户保留率。