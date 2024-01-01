会计软件 - 最热门应用

会计软件使个人和企业能够有效地处理他们的财务交易、记录和运营。在大型企业中，它的效用扩展到优化人力资源和工资职能、管理法律流程、促进发票创建、维护分类帐和起草文件。 它的出现大大减少了对 Excel 电子表格和手动现金簿条目存储财务信息的依赖。此外，它还与人力资源管理软件、薪资系统、预算和预测工具、银行对账平台、应付账款自动化解决方案和发票软件等各种其他工具无缝集成，使用户能够全面了解其财务绩效。
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QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
FreeAgent
freeagent.com
FreeAgent 是一家基于云的会计软件公司，总部位于苏格兰爱丁堡。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
sevDesk
sevdesk.de
使用 sevDesk，您可以轻松、清晰地以数字方式归档文档。我们的会计软件会自动为您创建收入盈余发票。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Crunch
crunch.co.uk
简单的会计软件、专家建议以及特许注册会计师为自由职业者、承包商和小型企业提供的优质服务的完美结合。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
Holded
holded.com
Holded是一款适合现代企业的企业管理软件。当您从单一平台管理业务的每个要素时，可以增加销售额、减少开支并节省时间。 Holded 为您提供做出更好业务决策所需的所有工具。发票、会计、CRM、团队、项目和库存，您所需的一切都集中在一处。通过 Holded 无缝控制并同步您的所有业务功能。立即开始使用这个世界一流的云 ERP！
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款易于使用的会计软件，专为企业主及其销售团队设计。
Wafeq
wafeq.com
适用于具有前瞻性思维的企业的强大会计软件。发送发票和采购订单，管理您的库存和工资单，获取数十份财务报告，邀请无限的用户。多合一软件。
Pennylane
pennylane.tech
感谢 Pennylane，首席执行官能够做出更明智的决策并促进财务管理。无需离开平台，他们就可以获得实时准确的数据、智能发票工具以及高效的费用管理。
Zybra
zybra.in
快速简单，适合您企业的 GST 会计软件。印度增长最快的中小微企业会计软件和应用程序。
TopNotepad
topnotepad.com
简单的在线报价、小型企业进销存会计软件。创建明确的报价、发票、记录费用、跟踪纳税义务。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。
Conta Azul
contaazul.com
Conta Azul 是一个易于使用的在线 ERP，供您与您的会计师一起工作。在一处组织销售、更快地接收付款、开具发票并控制您的公司。
QuickFile
quickfile.co.uk
适合英国自由职业者和中小企业的简单、直观的基于云的会计软件。
Akaunting
akaunting.com
开源会计平台，帮助小型企业管理发票、存款、客户互动等。
Munim
themunim.com
印度最好的会计软件。使用印度最佳会计软件体验最安全的会计版本。它不仅仅是 GST 账单、库存和会计。只需单击一下即可节省时间和金钱。
Pandle
pandle.com
Pandle 是一款免费、简单且高效的云会计服务，面向小型企业。
Clear Books
clearbooks.co.uk
在线会计软件给英国的小型企业带来冷静、平静和掌控的感觉。 Clear Books 提供了一种更简单的方式来管理您的企业财务。它是一款易于使用的在线会计软件，专为英国小型企业、承包商、自由职业者和个体商人而设计。
Akounto
akounto.com
在线移动会计软件可管理您的账簿、账户和税务，并有效扩展您的业务。使用 Akounto 简化您的会计和账簿
Vencru
vencru.com
无需复杂的电子表格即可计算您的利润。 Vencru 是一款免费的发票和会计软件，让您可以在一个地方轻松查看您的销售、客户、库存和业务报告。
Cashflow
cashflow.do
适合小型企业的云中一体化会计软件。非常适合零售、批发、库存、服务或基于项目的业务。免费试用！
Momenteo
momenteo.com
用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
MYOB New Zealand
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
TrulySmall
trulysmall.com
一款节省时间的会计应用程序，可以为小企业主自动执行记账任务。 Kashoo 使用机器学习对银行和信用卡交易的费用进行分类和核对，并一键提供准确、完整和实时的报告。除了自动对账之外，Kashoo 还提供 OCR 和收据匹配功能。只需将收据图像放入收件箱，Kashoo 就会自动将其与交易进行匹配。
TaxBit
taxbit.com
为个人提供免费的加密税表。机构 1099 表格解决方案。首个大四级数字资产会计ERP解决方案。我们支持并确保合规性。
CashCtrl
cashctrl.com
面向中小企业、会计师和自由职业者的会计、订单处理、地址管理等云解决方案。
Striven
striven.com
Striven 是一款一体化业务管理软件套件，包含您的组织成功所需的一切。
Mister Compta
mistercompta.com
Mister Compta 是一款面向法国企业的在线会计工具。它包括税务管理、银行对账和专家模拟。
Vic.ai
vic.ai
自动化您的会计以节省时间和金钱。我们的人工智能解决方案为您的团队提供实时、自主的会计与规范性智能，以优化财务决策和投资回报率。
Bearbook
bearbook.com
在线会计软件应用程序可帮助您的企业管理销售、库存和会计。
e-conomic
e-conomic.com
多语言在线会计软件，可供中小型公司的外部会计师安全访问。
Xledger
xledger.net
Xledgers 下一代基于云的 ERP 系统通过 AP、AR 和出纳流程的自动化简化了会计流程。它专注于自动化和智能数据捕获，可实现实时报告、出色的管理监督和更快的决策。 Xledger 是一个真正的云 SaaS 解决方案。作为一种多租户解决方案，我们的所有客户都托管在一个底层软件实例上，从而受益于即时升级和较低的总拥有成本。
AccountEdge
accountedge.com
适用于 Mac 和 Windows 的小型企业桌面会计软件。 AccountEdge 非常灵活，可以被各个行业使用。
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz是一款专为VSE/SME创建的在线管理软件。易于使用的管理解决方案可满足您的所有需求，从而节省时间：发票、销售管理、会计、客户关系管理、项目管理、库存管理。
iplicit
iplicit.com
iplicit 是一款基于云的会计软件，专为沮丧的本地遗留软件用户量身定制。 iplicit 提供更大的灵活性和增强的报告级别，与其他云应用程序集成，并提供从现有系统的无缝迁移路径。对于寻求“升级”下一代财务软件的组织来说，这是自然的选择。 iplicit 还专为那些入门级解决方案已经无法满足需求的组织而构建。
Patriot
patriotsoftware.com
适合小型企业和会计师的经济实惠且易于使用的在线会计和薪资软件。立即免费试用，无任何义务！
Enerpize
enerpize.com
Enerpize 提供行业定制 ERP 软件解决方案，以解决中小型企业问题并帮助他们有效管理企业。
Myaccountant
myaccountant.co
Myaccountant 是一个业务管理、财务聚合和会计自动化平台 - 全部集中在一个地方。
SoftLedger
softledger.com
我们的云原生 ERP 易于学习、适应您的业务并连接到其他应用程序。
Tripletex
tripletex.no
体验智能、完整的在线会计程序的好处。 ✓ 无缝集成模块 ✓ 包含支持 ✓ 立即免费试用！
InformerOnline
informer.eu
InformerOnline：奥地利智能会计软件 - I/O 发票 ✓ 开票 ✓ 收据数字化 ✓ 免费试用！
KolayBi
kolaybi.com
通过会计预科课程可以轻松拓展您的业务！您的初创企业、中小企业或独资企业的预会计流程比以往更加容易。基于网络的会计程序 KolayBi 提供了许多可以加快您的财务操作的功能！只要让您的工作变得更轻松，您的时间就会花在发展您的业务上。 使用 KolayBi 会计软件拓展您的业务！对于您的初创公司、中小企业或私营公司来说，会计比以往任何时候都更容易。 KolayBi' 是下一代 SaaS 技术，提供许多功能来加速您的财务运营！为自己节省一些宝贵的时间，并用它来发展您的业务。
Leapfin
leapfin.com
一个收入平台。一地一模式。 Leapfin 的财务数据平台和收入分类账为您的财务、IT 和系统团队提供准确且可访问的财务数据。
AccountBerry
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我们希望企业主和会计师能够放心，公司会计的完整性得到了维护。这就是为什么我们改进业务流程，帮助用户节省完成任务的时间，同时掌握业务的基本见解。我们非常自豪能够成为市场上最贴心的会计软件。
HostBooks
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HostBooks 自动化和基于云的会计软件可帮助专业人士和企业主克服会计挑战。它致力于通过减少在会计和合规方面花费的时间来转变和丰富您的会计体验。通过部署尖端技术和会计专业知识，HostBooks 使您能够无缝地运营您的业务。无论是应收账款、支出、库存还是银行往来调节，它都可以提高生产力并降低运营成本。
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云会计软件旨在帮助企业主节省时间并做出更明智的业务决策。开发票并收款、跟踪费用、定制报告并与您的会计师合作。今天免费试用！
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aliaddo.com
Aliaddo 会计软件，具有电子发票、电子工资单和销售点。免费试用 15 天
AccountsIQ
accountsiq.com
智能云会计和整合软件，具有业务分析、现金流预测、管理和预算功能
Zahir Software
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Nubooks
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