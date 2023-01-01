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营销就是实验。数字营销策略的下一个伟大实验是利用用户生成的内容（UGC）来扩大受众群体、增强受众参与度并增加收入。 LoudCrowd 会发生这种情况。 LoudCrowd 与世界上增长最快的品牌合作，支持用户生成内容的增长策略。该平台通过衡量 UGC 价值的工具实现以客户为主导的增长，组织和自动化客户参与，并为产生有价值的 UGC 的客户创造奖励。 LoudCrowd 是一款社交 CRM，可通过社交媒体（历史上参与人数最多的受众）与客户和粉丝直接联系，您可以在其中组织社交标签、构建精选内容库并细分 UGC 增长计划。无论是专注于传播运动、提高客户忠诚度还是扩大粉丝群，任何组织都有一个 UGC 策略！

网站： loudcrowd.com

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