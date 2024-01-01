社交媒体分析软件 - 最热门应用

社交媒体分析软件提供收集和分析与社交媒体帐户相关的数据的功能。社交媒体、营销和沟通团队利用这些工具来评估成功的策略、定位目标受众并分析实时消费者行为。此外，数据科学家和研究人员可以利用这些工具来收集对区域趋势、实践和模式的见解。通过利用社交媒体分析，企业可以更深入地了解客户偏好和行为，从而促进更明智的决策。 社交媒体分析软件的主要功能通常包括： 1. **业务目标跟踪**：使用数据驱动的指标建立和跟踪业务目标的能力。这使得组织能够将社交媒体工作与总体业务目标结合起来。 2. **数据跟踪和共享**：用于跨各种平台监控和共享与社交媒体表现相关的数据的工具。这使得团队能够有效协作并根据实时洞察做出明智的决策。 3. **受众分析**：评估受众人口统计、参与水平和总体规模的能力。此信息有助于了解目标受众的构成和行为。 4. **社交媒体统计聚合**：将来自多个社交媒体渠道的数据聚合到集中式仪表板或报告界面的功能。这简化了数据分析和报告的过程。 5. **活动和帖子比较**：能够比较各个活动、帖子或页面随时间的表现。这有助于确定成功的策略和需要改进的领域。 纳入社交媒体分析类别需要产品满足这些标准并提供使用户能够有效衡量、跟踪和分析社交媒体表现的功能。通过利用这些工具，企业可以优化其社交媒体策略，提高客户满意度，并在竞争激烈的数字环境中增强品牌知名度。此外，社交媒体分析产品通常是社交媒体监控和管理软件的补充，为寻求最大限度提高在线影响力和参与度的组织提供全面的解决方案。
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Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，这是世界上最好的品牌、创作者和影响者使用的免费生物链接工具。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和发展您的数字形象。 一切都在一处。规划您的社交媒体内容、查看您的数据并管理您的在线广告活动。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社交媒体管理工具，可帮助企业和机构扩大在社交媒体上的影响力。免费注册。无需信用卡。
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有时拼写为 SocialBlade）是一个跟踪社交媒体统计和分析的美国网站。 Social Blade 主要跟踪 YouTube 平台，但也有有关 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析信息。 Social Blade 作为第三方 API 发挥作用，为用户提供来自这些不同社交媒体平台的汇总数据。 Jason Urgo 是 Social Blade 的首席执行官。
Sprout Social
sproutsocial.com
通过 Sprout Social 重新构想社交媒体如何发展您的业务。查看我们的社交媒体管理工具的实际应用。立即开始您自己的免费试用。
Vista Social
vistasocial.com
精心制作的社交媒体管理工具可帮助您超越目标
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使营销团队能够通过协作、发布和分析功能在线发展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Beacons
beacons.ai
Beacons 是在您的粉丝喜爱的个人简介网站中建立链接的最简单方法 - 而且是免费的！
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
LocalStack
localstack.cloud
LocalStack 是一个云服务模拟器，可以在笔记本电脑或 CI 环境中的单个容器中运行。借助 LocalStack，您可以完全在本地计算机上运行 AWS 应用程序或 Lambda，而无需连接到远程云提供商！无论您是测试复杂的 CDK 应用程序或 Terraform 配置，还是刚刚开始了解 AWS 服务，LocalStack 都可以帮助加快和简化您的测试和开发工作流程。
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具。 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。
Sendible
sendible.com
在社交媒体上提升您的品牌故事。与您的客户和团队合作，在每个平台上规划、发布和衡量内容的成功。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基于 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社交分析、社区参与和治理构建的社交媒体营销平台。
Fedica
fedica.com
按位置和人口统计数据分析并定位您的 Twitter 关注者。建设理想社区。在最佳时间为您的关注者安排推文
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常强大的社交媒体分析工具和社交媒体监控工具，受到全球品牌和机构的推荐。
Iconosquare
iconosquare.com
通过为您的团队提供的独家见解和一流的管理工具，扩大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影响力。开始 14 天免费试用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Affable.ai
affable.ai
影响者营销平台 Affable 让全球品牌、代理机构和 D2C 电子商务品牌轻松找到影响者、管理活动并衡量投资回报率！经过验证的影响者。 100+ 客户。
Exolyt
exolyt.com
领先的 TikTok 分析工具，可帮助企业分析 TikTok 帐户、获取富有洞察力的报告并导出数据。
Sociality.io
sociality.io
团队管理社交媒体渠道所需的一切。 构建可扩展的协作工作流程来安排内容、分析绩效、管理参与度和监控竞争对手。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Reportei
reportei.com
只需 3 秒即可创建社交媒体和数字营销报告和仪表板。 查看来自 Instagram、Facebook、元广告、YouTube、TikTok、LinkedIn、Google Analytics、Google Ads、Mailchimp、Hotmart、RD Station、Active Campaign、PhoneTrack、Search Console、Google 我的商家、Twitter、Pinterest 等的所有主要指标频道全部在一个屏幕上。 不要在手动任务上浪费时间，通过数字营销提高生产力和成果。立即尝试，看看 Reportei 将如何优化您的工作方式。 --- 只需 3 秒...
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow 是一个面向领先品牌和出版商的社交媒体优化平台。该公司使用 Twitter firehose、源自其专有链接代理的点击数据以及专有算法来优化社交网络上的消息传递。该公司认为，了解和利用参与度的关键指标（例如每条推文的点击次数和每个关注者的点击次数）对于增加大量活跃的社交媒体粉丝至关重要。他们对奥萨马·本·拉登之死的新闻通过 Twitter 传播的方式进行了分析和数据可视化，得到了国际新闻报道，并引发了人们对 Twitter 在新闻业中的作用的质疑。SocialFlow 与 Betaworks（一家总部位于纽约的初创工作室）有关联，促进互联网上实时信息流动的孵化器和风险投资公...
Vaizle
vaizle.com
Vaizle 是一款营销分析套件，旨在增强营销经理和营销机构的能力。它可以帮助公司可视化复杂的营销分析数据并做出数据驱动的明智决策。该套件提供了一系列社交媒体和广告分析功能，使营销人员的日常生活变得更加轻松。以下是 Vaizle 客户如何使用该工具来提高生产力并扩大营销运营规模以实现盈利： 1. 从营销数据中快速获取可行的见解 2. 在单个实时仪表板中可视化来自多个渠道的营销数据 3. 通过使用数据连接器自动更新营销来节省时间报告 4. 为领导层和客户创建白标营销报告 5. 通过保持制衡有效扩大营销运营规模 社交媒体分析和数据连接器： 1. 元数据：Facebook 和 Instagram 2...
Shield Analytics
shieldapp.ai
借助 Shield 的统计数据和分析在 LinkedIn 上成长。用于个人 LinkedIn 个人资料。专为个人品牌建设和员工宣传计划而设计。被世界各地的创作者和品牌所使用。
BuzzSumo
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找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
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获得深入的见解，找到有影响力的人并获得任何关键词的内容灵感。让我们开始踏上内容营销必杀技之路。
Brand24
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Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
Emplifi
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优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
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NETVIBES 提供数据科学功能，为用户揭示信息智能，以获得推动行业创新和推动绩效的见解。
Statusbrew
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在社交媒体上与客户进行大规模互动。 Statusbrew 是一款社交媒体参与工具，可统一您的社交收件箱、将您的团队聚集在一起并创建自动化工作流程。而且，还有更多。
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发现 eclincher，您唯一需要的社交媒体管理平台！征服社交媒体的压力并控制您的社交媒体营销任务！
People Pattern
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人员模式通过使用数据科学将公众表达转化为可操作的角色集，为公司提供受众洞察。 传统的市场研究非常耗时、规模不可靠并且容易产生偏见。 People Pattern 使用复杂的数据科学技术从社交媒体用户生成的公正意见和数据的海洋中提取可操作的营销见解。我们将此称为受众情报。
MavSocial
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MavSocial 是一款社交媒体管理解决方案，适用于拥有多个地点和个人资料的企业。通过一个集中平台管理您的所有发布、广告、参与、评论和报告 MavSocial 为多地点企业提供了一种独特的能力，可以快速、轻松地创建针对地理定位的 Facebook 广告。 MavSocial 支持 Facebook、Instagram、Twitter、YouTube、LinkedIn、Google Business Profiles 和 Tumblr。
NiceJob
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HypeAuditor
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一体化解决方案，助力您的影响力营销。 管理影响者营销活动的整个生命周期。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。我们与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个客户不同的安全、合规性和归档需求。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
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Cloud Campaign 借助强大、可品牌化、可扩展的社交媒体管理软件和致力于您业务成功的五星级支持，帮助您建立一个蓬勃发展的营销机构。
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通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
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oktopost.com
B2B 社交媒体管理平台，用于管理、监控和衡量您的所有社交媒体活动。实现您的 B2B 营销目标。预订演示。
VBOUT
vbout.com
VBOUT 是一个人工智能驱动的营销平台，受到全球 1000 家企业的信赖，可实现营销自动化和集中化，同时为受众提供引人入胜的个性化体验。机构和合作伙伴直接或通过白标设置使用 VBOUT 来构建自定义计划、管理子帐户以及将一个客户帐户的资产共享给多个客户帐户。借助 VBOUT，您可以： - 从一处管理您的所有社交媒体。 - 通过创建和发送获胜的电子邮件活动与您的客户互动。 - 无需编码即可设计令人惊叹的个性化动态登陆页面。 - 使用直观的视觉生成器创建自动化。 - 培育从点击到关闭的销售线索 - 甚至更多。 - 轻松增长和维护您的受众群体列表。 - 在可定制的仪表板上跟踪和分析您的所有营销活动...
Khoros
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Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
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ZoomSphere
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社交媒体管理中有效团队合作的第一选择。日程安排、社交聆听、社区和项目管理等等。
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