账户数据管理软件 - 最热门应用

帐户数据管理软件在整个基于帐户的营销 (ABM) 流程中有效管理潜在客户数据方面发挥着至关重要的作用。它确保销售和营销团队能够实时了解目标客户，使他们能够做出明智的决策并采取适当的行动。 为了使 ABM 策略取得成功，销售人员需要清楚地了解每个潜在客户在渠道中的位置以及他们转化为客户的可能性。帐户数据管理系统作为一个集中平台，用于记录和交流销售和营销团队之间的所有相关帐户信息。这有助于无缝协作并确保两个团队的工作保持一致。 通过部署帐户数据管理软件，营销和销售部门可以最大限度地提高营销活动的效率。它简化了信息流，增强了沟通，并最终带来了更有效的营销活动。该软件是优化营销和销售团队之间的协调和协同作用的重要工具，最终为组织带来更好的结果。
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Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
People.ai
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People.ai 可自动执行手动数据输入、提高销售效率，并为您的所有管理工具提供可操作的情报。
Terminus
terminusplatform.com
Terminus 可让您向合适的受众传递个性化消息，无论他们身在何处。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Demandbase
demandbase.com
适用于中型市场和企业 B2B 公司的领先 ABM 软件。了解更多关于真正的端到端客户营销公司的信息。
Metadata
metadata.io
元数据消除了手动和重复性工作，因此 B2B 营销人员最终可以专注于策略、创造力和增加收入。
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder 是一个创新的 B2B 潜在客户开发和数据丰富平台，彻底改变了销售和营销。在先进算法和人工智能的支持下，它使企业能够发现高质量的潜在客户、丰富客户数据并简化流程。通过与现有系统无缝集成，CUFinder 使公司能够实现个性化通信、节省时间并在当今动态的商业环境中获得竞争优势。体验 CUFinder 的变革力量，为您的销售和营销成功开启新的可能性。
Warmly,
warmly.ai
热情帮助您的收入团队更快地发现市场机会。让他们进步得更快。并逐季实现您的渠道目标。我们的 AI Warm Leads 平台通过监控您的网站、出站和 CRM 中的购买意向信号来照亮您的渠道。然后，我们会帮助您以热情、有吸引力的方式关闭这条管道。此外，我们的免费销售工具套件可帮助您的团队通过我们屡获殊荣的 Essential Zoom 应用程序在日历和 Zoom 上更好地与潜在客户或客户建立联系。
Visual Visitor
visualvisitor.com
我们的 B2B 销售智能平台可帮助销售和营销团队销售更多产品。意图数据、B2B 数据库、Web 访问者 ID 和电子邮件跟踪。
Owler
owler.com
Owler 是一个拥有超过 500 万用户的商业智能平台，可提供有关您的关键潜在客户、账户和客户的信息。轻松访问来自超过 1500 万家私营和上市公司的实时数据，这样您就可以通过各行业公司的即时更新在竞争中保持领先！ Owler Max 为您提供帐户级洞察、联系数据和销售触发因素，您需要这些信息来加速和简化销售流程并赢得更多收入 - 所有这些都在一个平台上完成。
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon 是一种 Web 个性化和基于帐户的编排解决方案 – 基于目标的旅程编排平台是用于了解客户旅程并大规模提供个性化体验的主要中心，鼓励访问者继续与您的网站互动 – 推动提高业务绩效。通过基于归因的个性化加速您的渠道和收入： - 为每个网站访问者提供正确的消息和资产，帮助他们更快地成为您的客户。 - 了解您的营销工作如何影响业务目标，并绘制从初次接触到赢得交易的客户旅程。 - 将访客转化为客户，而不仅仅是潜在客户！
Keyplay
keyplay.io
为雄心勃勃的 GTM 团队选择账户。如果您正在执行基于帐户的任何操作，则需要正确的帐户。 Keyplay 可帮助您精确地查找、挑选和跟踪您的理想帐户。与复杂且昂贵的 ABM 平台不同，您可以免费开始使用 Keyplay，并在几分钟内与 Salesforce 或 HubSpot CRM 集成。 Keyplay 可帮助您简化帐户选择的 3 个核心工作：1.) 查找新帐户。用精确的数据绘制您的市场地图。一种发现、保存和细分整个市场的工作流程。 2.) 选择地区和玩法的帐户。使用相似项和信号对您的 ICP 进行建模。自动评分并丰富每个帐户。 3.) 跟踪账户。与 HubSpot 或 Salesforc...
Folloze
folloze.com
Folloze 的使命是通过创建行业领先的买家体验平台，帮助 B2B 营销团队响应新一代 B2B 买家的需求。在一线营销人员的领导下，收入团队利用 Folloze 快速轻松地提供引人入胜的数据驱动体验，为买家提供所需的信息，所有这些都针对他们自己的客户旅程进行个性化。 Folloze 于 2013 年由两位营销高管创立，他们亲眼目睹了 B2B 购买和销售的变化，Folloze 自豪地为当今一些最大、最成功的 B2B 品牌提供服务，包括 Cisco、FireEye、Google、Okta 和 Workday 等公司。
N.Rich
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在保持预算的同时增加您的渠道。查找具有经过验证的买家意图的 ICP 帐户，通过跨渠道数字广告激活它们，并向销售人员提供热门帐户。
LeadAngel
leadangel.com
早起的鸟儿有机会获得销售。立即过滤、匹配潜在客户并将其路由至合适的销售人员。达成更多交易。 LeadAngel 是一个 B2B 潜在客户管理平台，包括潜在客户匹配和路由。快速、可靠且可定制的操作可与 Salesforce CRM 等配合使用。可用于路由和匹配潜在客户的 API。 LeadAngel 帮助企业、组织和企业改进销售流程，更快地完成更多交易。该软件提供潜在客户路由、潜在客户匹配、模糊匹配、潜在客户重复数据删除、基于帐户的营销策略和详细报告。匹配是非常可定制的并且非常快。
Intandemly
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Intandemly 提供基于客户的营销和销售软件 + 专家，以从目标客户中产生需求、参与度和收入。您将获得人员、流程和我们的销售平台的组合 400 多家组织信任 Intandemly 来推动销售参与。如今，拥有 1 到 10,000 人的组织都在使用基于 SaaS 的软件。识别：Intandemly 提供了一个 Chrome 扩展，使识别变得超级简单，同时消除了代表的数据输入。研究您的客户和潜在客户，获取最新的联系数据并将其推送到潜在客户模块中。前景：通过我们内置的 CRM 增强销售，该 CRM 提供见解、帐户管理、呼叫、电子邮件自动化等。创建经过优化的销售工作流程，以帮助您达成更多交易。参...
Enlyft
enlyft.com
Enlyft 通过专用人工智能和深入的专有帐户数据，帮助 B2B 销售和营销团队找到、优先考虑、吸引和转化最有可能购买其产品的公司。我们通过瞄准技术采用和数百种业务属性，帮助您在全球数千万家公司中发现最适合的客户。我们的人工智能平台可以预测谁需要您的技术产品以及他们何时准备购买。更重要的是 - Enlyft 使您的团队能够在几秒钟内获得有关每个客户的关键业务洞察 - 从而实现自信、有针对性和有效的外展。为此，我们将销售和营销优化的人工智能模型与专有的数据收集机制相结合，生成市场上最丰富、最可靠和最新的潜在客户数据数据库。 Enlyft 通过易于使用的网站、插件、数据下载、LinkedIn 联系...
Octane11
octane11.com
Octane11 是一个专注于 B2B 的数据分析和协作平台，它连接付费、自有和免费的营销、销售和产品使用数据，以推动真正的业务成果。我们帮助收入超过 1 亿美元的 B2B 企业跨团队集成、丰富和分析数据，并将性能与行业基准进行比较。客户利用 Octane11 的开箱即用可视化功能，或向 BI 工具、CDP、CRM 或他们选择的其他端点提供增强的数据。 Octane11 确实是 B2B 数据堆栈中缺失的一环，它可以将孤立的数据转化为可操作的见解，并以极少的时间和成本提高性能。
xiQ
xiqinc.com
xiQ 的个性驱动销售和营销平台使卖家能够通过人工智能驱动的个性洞察来了解买家的心态。
Nymblr
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Nymblr 是面向销售人员、营销人员和开发人员的 Ultimata B2B 联系人数据平台。通过内置的实时电子邮件验证、工作电子邮件、个人电子邮件甚至手机号码来访问高质量的联系人数据。我们的客户至上方法、标准白标选项、无限用户的全包计划以及对高质量联系数据的承诺使我们与众不同。请访问 www.nymblr.com 免费试用
LoneScale
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利用意向数据和销售触发因素，生成更多合格的渠道并完成更多交易。
RollWorks
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RollWorks 是 NextRoll 的一个部门，为各种规模的雄心勃勃的 B2B 公司提供基于帐户的平台，以协调其营销和销售团队并自信地增加收入。 RollWorks 平台由机器学习和广泛的帐户数据基础提供支持，可帮助您识别目标帐户，通过数字广告、网络个性化、电子邮件签名和销售自动化吸引他们，最后衡量您的计划的有效性。对于大大小小的营销和销售团队来说，RollWorks 是一个不可或缺的平台，他们相信基于帐户的方法就是良好的 B2B 营销。今天就开始访问 www.rollworks.com。
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Propensity 是唯一为小型 B2B 增长团队构建的基于帐户的营销 (ABM) 平台。我们可以轻松地使用意图数据创建有市场的客户和联系人列表，通过全渠道 ABM 活动预热这些联系人，并将每日高质量销售线索列表交给销售人员。其结果是一个自动化、始终在线的 ABM 引擎，与传统的 B2B 增长策略相比，它产生了 MQA 流和 5 倍的销售参与度 为什么选择倾向？ - 5 分钟内建立受众群体，在不到 2 周内启动 - 使用意向数据创建无限制的帐户列表 - 为每个帐户列表充分丰富联系人 - 每周热身帐户和销售联系人列表 - 程序化展示广告 - 营销电子邮件分发 - 访问访问我们的 ABM 手册库...
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通过 Foundry 意图驱动的 ABM 编排转换您的顶级客户 - 从而形成更大、更好的管道。
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更智能的勘探数据平台，可为您带来 5 倍以上的高质量潜在客户，从而实现更快、更高效的收入增长。
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Hushly 是一款一体化转化云，旨在改善买家体验并推动 B2B 营销人员的转化。我们的参与系统包括各种工具和功能，例如网站个性化、内容个性化、登陆页面构建器和个性化、需求捕获、丰富、人工验证的潜在客户以及基于帐户的体验。这些工具使营销人员能够为其目标受众创造更具相关性和吸引力的体验，最终有助于推动更好的业务成果，例如提高参与度、更高的转化率和更高的客户忠诚度。买家受益于动态、个性化的内容和互联的数字体验，使他们能够接受更好的教育并更快地做出明智的决策。
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作为 B2B 战略领导者，您需要把握市场脉搏。但是，使用您的团队使用的所有工具，很难将各个点联系起来并确定您的信息是否在完美的时间与正确的受众产生了共鸣。 CaliberMind 平台可组织并理解您的数据，让您的见解更加清晰。当然，我们会进行归因、参与度评分、漏斗分析等。但我们给予收入领导者的真正礼物是能够先于其他人发现问题和趋势。
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Koncert 的多渠道 AI 销售互动平台可帮助您增加 B2B 销售收入并转化潜在客户。人工智能拨号器。 AI并行拨号器。 AI流量拨号器。代理辅助拨号器。节奏。
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重塑您的公司创建、管理渠道并将其转化为收入的方式。我们的 ABM 软件揭示收入洞察，从而形成高质量的渠道，消除猜测并为您的收入团队提供所需的数据和可见性。
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账户不做决定，而是人做决定。使基于人的广告成为销售对话的重要组成部分。
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