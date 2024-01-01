人工智能聊天机器人软件 - 最热门应用

AI 聊天机器人代表了人机交互的重大进步，利用尖端的人工智能 (AI) 技术让用户参与与人类交互非常相似的对话。与依赖预定义脚本的传统聊天机器人不同，人工智能聊天机器人采用自然语言理解 (NLU) 和机器学习 (ML) 算法，以动态且上下文相关的方式理解和响应用户输入。 人工智能聊天机器人的核心在于大型语言模型 (LLM)，这是在大量数据集上训练的复杂机器学习模型。这些模型使聊天机器人能够生成模仿人类语言模式和细微差别的响应，通过提供个性化和上下文适当的交互来增强用户体验。通过分析大量数据，法学硕士使聊天机器人能够理解上下文、预测用户需求并自主生成有意义的响应。 人工智能聊天机器人的显着特征之一是它们能够作为独立产品独立运行，无需集成到现有应用程序或网站中。虽然一些解决方案提供与专有业务系统的集成功能，但人工智能聊天机器人被设计为自主运行，为用户提供无缝、直观的对话体验。 人工智能聊天机器人的多功能性使它们能够执行广泛的任务，包括提供信息、提供建议，甚至生成内容。此外，这些聊天机器人不断从用户交互中学习和改进，随着时间的推移增强其响应能力和功能。通过分析用户反馈和行为，人工智能聊天机器人可以适应个人偏好并完善其对话能力，从而提供越来越人性化的体验。 人工智能聊天机器人在各个领域都有应用，包括客户服务、内容生成、个人协助等。它们彻底改变用户与技术交互的潜力在于它们能够提供满足个人需求和偏好的直观和自适应界面。 要被归类为人工智能聊天机器人，产品必须利用 NLU 和 ML 等先进的人工智能技术，作为独立解决方案独立运行，根据用户输入提供个性化响应，从用户交互中不断学习和改进，并促进用户反馈以增强性能。随着时间的推移表现。这些标准确保人工智能聊天机器人能够提供反映人类交互的复杂对话体验，同时在不同领域提供实用性。
提交新应用
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
Google Gemini
gemini.google.com
您可以使用巴德来帮助推进您的想法。在 Bard 的帮助下，您可以执行以下操作： - 集思广益，制定计划，或寻找不同的方法来完成工作 - 获得更复杂主题的快速、易于理解的摘要 - 创建大纲、电子邮件、博客文章、诗歌等的初稿
Perplexity AI
perplexity.ai
Perplexity AI 是一个答案引擎，可使用大型语言模型为复杂问题提供准确答案
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
您的日常人工智能伴侣。
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
TypingMind
typingmind.com
使用 ChatGPT 的增强功能，如聊天历史搜索、文件夹、集成、提示库等。
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Magai
magai.co
您的 ChatGPT 支持的超级助手。 利用 Magai 革命性的 AI 工具和由 ChatGPT + GPT-4 提供支持的直观聊天界面，改变您生成和完善内容的方式。
Team-GPT
team-gpt.com
适合整个公司的直观 GPT 聊天 Team-GPT 保证 2 到 2,000 人的团队采用 ChatGPT。在一个共享工作空间中组织知识、协作并掌握 AI。
AfforAI
afforai.com
最大化生产力的第二大脑。 Afforai 是一个人工智能聊天机器人，可以搜索、总结和翻译多个来源的信息，以产生值得信赖的研究。将冗长的研究文档提供给一堆干巴巴的合规性要求，并提取您需要的关键发现。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
Gleen AI
gleen.ai
创建针对您的文档进行训练的自定义 AI 聊天机器人 无论您是寻求简化客户服务运营的企业，还是寻求快速高效帮助的个人，我们的人工智能机器人都可以提供您所需的支持。
DeftGPT
deftgpt.com
使用 DeftGPT，您可以： * 简化您的内容写作：DeftGPT 允许您提出问题、获得即时答案并与 AI 进行互动对话。您将可以立即访问 GPT-4、gpt-3.5-turbo、Anthropic 的 Claude 以及各种其他机器人。 * 团队管理：DeftGPT 使您能够邀请无限的成员加入您的组织帐户，从而简化了管理和计费。这可以节省您的资金，同时提高整体生产力。此外，通过我们的计划，您可以将账单统一到一个帐户中，以增加便利。 * 与任何 PDF 或文档聊天：从法律协议到财务报告，DeftGPT 为您的文档注入活力。您可以提出问题、接收摘要、查找信息等等。此外，它还兼容多种格式，...
DenserAI
denser.ai
Denser 是一款专为企业客户打造的开创性云应用程序，使他们能够利用自己的企业数据利用 genAI 功能。 Denser 使用户能够提出全面的对话式查询，并从数据集中获得精确的响应。
1min.AI
1min.ai
利用人工智能提高生产力是改善工作和生活的好方法。然而，针对不同的用例切换或学习新工具并不有趣，而且成本也很高！ 1min.AI是一款一体化人工智能应用程序，可解锁所有人工智能功能。您只需为 1min.AI 使用的内容付费，无需其他地方隐藏成本或设置。 1min.AI的独特之处在于提供由各种AI模型支持的各种AI功能。您可以通过与许多助手聊天功能清楚地看到它，它包括 Gemini、GPT、Claude、Llama、MistralAI... 其他多媒体功能，如内容、图像、音频、视频也可以与不同的模型一起使用，以发挥它们的能力并给出最佳效果。 最后，我们提供信用评估和透明的使用历史记录，以便...
Tune AI
tunehq.ai
Tune AI 正在推动 GenAI 在企业中的采用。 我们得到了 Accel、Flipkart Ventures、Together Fund、Speciale Invest、Techstars 和其他知名投资者的支持 TuneChat：我们的聊天应用程序由开源模型提供支持 TuneStudio：我们为开发人员微调和部署法学硕士的游乐场 ChainFury：我们的开源提示引擎可在 GitHub 上找到
Octocom
octocom.ai
Octocom 是一个适用于电子商务商店的人工智能客户支持平台，可自动执行日常任务的客户支持，并让您的团队只处理特殊情况。与主要电子商务平台和帮助台一键集成、售前和售后人工智能支持以及屡获殊荣的 24/7/365 实时客户支持，帮助任何规模的品牌设置和集成我们的人工智能 - 所有没有夸大的成本。
WorkHub
workhub.ai
一个以隐私为中心的对话式人工智能平台，利用人工智能代理、商业和开源法学硕士支持来集中知识，从而丰富协作并促进简化自动化。 WorkHub 为用户提供多功能对话机器人和工具，提供见解、知识和数据驱动的操作。凭借无缝集成功能，Workhub可以连接到任何数据库和应用程序，确保对信息的全面访问。
SmythOS
smythos.com
SmythOS 正在彻底改变企业使用人工智能的方式。我们开创性的人工智能操作系统是同类产品中的第一个，它连接了专门的人工智能代理网络，使它们能够完美和谐地协同工作。与整体人工智能不同，这种协调方法可以实现更复杂、适应性更强的解决方案，从而推动超高性能，并使企业能够在竞争格局中实现前所未有的效率和创新。 协调AI是SmythOS的核心。它将孤立的人工智能工具转变为一个有凝聚力的网络，自动化各个业务领域的复杂工作流程。这种协同作用放大了成果，使人工智能不仅是一种工具，而且是一个战略合作伙伴。 借助 SmythOS，我们让这个未来变得简单、便捷且强大，为企业提供在竞争激烈的世界中蓬勃发展所需的工...
Hebbia
hebbia.ai
通用人工智能 (AGI) 用户界面的开发商。 Hebbia 的 Matrix 产品是金融、法律、政府和制药公司使用的知识工作的副驾驶。 Matrix 通过将最复杂的任务分解为可理解的 LLM 操作，准确地处理最复杂的任务。用户可以与 Matrix 协作，大规模提取、构建和分析数百万份文档，从而实现法学硕士的完整工作流程自动化。该平台经过安全构建，可以处理高度敏感的文件，并支持完整的端到端加密。
Dashworks
dashworks.ai
Dashworks 是一个人工智能生产力平台，可帮助公司让每位员工都能访问并可操作其信息。其 Dash AI 知识助手可立即回答与工作相关的问题，生成相关内容，查找文档、消息、任务等。除了 Web 界面之外，Dash AI 还具有强大的 Slack 集成。它可以添加到公司 Slack 渠道中，可以自动回复常见问题。 Dashworks 目前与公司技术堆栈中的 20 多个应用程序集成。