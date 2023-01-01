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将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

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ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。

网站： chat.openai.com

免责声明：WebCatalog 与“ChatGPT”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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