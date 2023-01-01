ChatGPT
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ChatGPT：优化对话语言模型。我们训练了一个名为 ChatGPT 的模型，它以对话方式进行交互。对话格式使ChatGPT能够回答后续问题、承认错误、挑战不正确的前提并拒绝不适当的请求。 ChatGPT 是 InstructGPT 的兄弟模型，它经过训练可以遵循提示中的指令并提供详细的响应。
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