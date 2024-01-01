人工智能写作助手 - 最热门应用

人工智能写作助手利用机器学习来简化写作过程，包括研究、语法和语气检查以及本地化等任务。这些工具利用自然语言处理 (NLP) 来仔细检查文本并提供建议或相关材料。通过这样做，他们加快了内容创建，使用户能够快速、自信地写作。增强写作在各个行业都有实用性，可以满足内容营销人员寻求更具吸引力的材料或人力资源人员完善职位发布的需求。 人工智能写作助手的前景多种多样，从用户制作所有内容的综合平台到提供写作后建议的简单机器人。虽然有些专注于表单构建或定制写作建议等特定功能，但许多其他提供了广泛的帮助。 对于一个被归类为人工智能写作助手的产品，它必须： * 利用人工智能辅助撰写任务 * 提供见解或建议以增强书面内容 * 提供额外的相关资源来丰富作者的知识 * 纠正书面作品中的语法错误
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Notion
notion.so
Notion 是一个提供数据库、看板、wiki、日历和提醒等组件的应用程序。用户可以连接这些组件来创建自己的系统，用于知识管理、笔记记录、数据管理、项目管理等。这些组件和系统可以单独使用，也可以与其他组件和系统协作使用。
Grammarly
grammarly.com
Grammarly 是一家美国跨国科技公司，开发同名软件，这是一种使用人工智能和自然语言处理的英语数字写作工具。通过机器学习和深度学习算法，Grammarly 的产品提供语法检查、拼写检查和抄袭检测服务，以及有关写作清晰度、简洁性、词汇、表达风格和语气的建议。该软件于 2009 年 7 月在乌克兰基辅首次发布。 Grammarly 总部位于旧金山，并在基辅、纽约市和温哥华设有办事处。
QuillBot
quillbot.com
QuillBot 的释义工具受到全球数百万人的信赖，可以使用最先进的人工智能重写句子、段落或文章。
Wordtune
wordtune.com
你的想法用言语表达。通过清晰、引人注目和真实的写作准确表达您的意思。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
AI Writer
ai-writer.com
在 2 分钟内生成准确、相关且优质的内容。 AI-Writer 是最准确的内容生成平台，使用最先进的人工智能写作模型从标题生成文章。
Jenni AI
jenni.ai
增强您的下一篇研究论文。 使用 JenniAI 研究并撰写下一篇论文。
Copy.ai
copy.ai
我们创造了世界上最先进的人工智能文案，使您能够在几秒钟内创建营销文案！
Jasper
jasper.ai
利用人工智能创建内容的速度提高 5 倍。 Jasper 是最高质量的 AI 文案工具，拥有超过 3,000 条 5 星级评论。最适合撰写博客文章、社交媒体内容和营销文案。
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
NovelAI
novelai.net
由 GPT 驱动的 AI 讲故事者。在人工智能的驱动下，构建独特的故事、惊心动魄的故事、诱人的浪漫，或者只是闲逛。什么都可以！
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Murf AI
murf.ai
使用多功能人工智能语音生成器从文本到语音。 支持人工智能，真实的人们的声音。 在几分钟内制作工作室品质的配音。使用 Murf 逼真的 AI 声音进行播客、视频和所有专业演示。
ProWritingAid
prowritingaid.com
您的私人写作教练。语法检查器、风格编辑器和写作导师集于一体。最好的写作不仅仅取决于正确的语法。您需要一个编辑工具，该工具还可以突出显示风格问题，并将您的作品与您所在流派的最佳作家进行比较。
Craft
craft.do
Craft 是专为数字设备而设计的，它带回了写作的乐趣。 Craft 是一个用于创建精美文档和笔记并分享您的想法的工具。您在 Craft 中创建的所有内容都可以一键共享。 Craft 支持内联降价、反向链接、代码片段、图像、视频、附加 PDF 文件和丰富的链接预览。
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一个免费的（针对小型企业）社交企业平台。这是一个统一的工作空间，可以处理日常操作和任务的许多方面。在几分钟内创建您自己的社交内联网！
Rytr
rytr.me
Rytr 是一款人工智能驱动的写作工具，可帮助您在短短几秒钟内以极低的成本创建高质量的内容！
Scholarcy
scholarcy.com
Scholarcy 是您的数字研究助手，为您阅读论文并为您提供亮点！ Scholarcy 将您的文档转换为可搜索、可共享的摘要抽认卡库，可在任何设备上访问，并具有协作笔记和注释功能。从 PDF、Word、Powerpoint、ePub 或 RIS 文件创建摘要卡，从 Dropbox 导入，然后导出到 Word、Excel、EndNote、Zotero、Mendeley 等！
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Writesonic
writesonic.com
Writesonic 让您可以非常轻松地在几秒钟内撰写高性能文章、登陆页面、广告、产品描述等。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
Paperpal
paperpal.com
体验学术写作的未来。 通过实时的、针对特定主题的语言建议来帮助您写得更好、更快，从而提高您成功的机会！
Smodin
smodin.io
Smodin 的使命是让每种语言都可以使用日常应用程序。我们主要致力于帮助学生、作家、教育工作者和虚拟工作者完成日常工作。
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
HyperWrite
hyperwriteai.com
您的私人写作助理。 无论您在何处写作，HyperWrite 都会提供建议和句子完成来提高您的写作水平。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Sudowrite
sudowrite.com
Sudowrite 是您一直想要的不带评判性、随时可以再读一份草稿、即使在凌晨 3 点也不会耗尽想法的人工智能写作伙伴。️
Paraphraser
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Paraphraser 是句子改写和论文重写的最佳释义工具。我们的换词器可以改变句子的结构并替换同义词
Writer
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Writer 是一款人工智能写作助手，可以帮助团队中的每个人写好文章。随时随地制作清晰、一致且符合品牌的内容。今天免费试用。
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A.I 为冷电子邮件和内容创建提供动力。
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一款 AI 工具即可编写您的所有内容。 营销、销售和网站文案只需几秒钟即可完成。由尖端人工智能提供支持。集成于 1000 多个平台。
Cohesive AI
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使用最强大的人工智能编辑器创建神奇的内容。 结束 ChatGPT 提示的挣扎。使用 Cohesive 无缝创建、完善、编辑和发布。
Frase
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通过集成的内容优化和对话式人工智能工具来增加自然流量、转化率和收入。立即创建一个免费帐户。
WriterZen
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一站式内容解决方案，可满足您的数字写作需求，从 SEO 主导的关键字聚类到 SERP 命中。
WordHero
wordhero.co
了解为什么 10,000 多名作家、营销人员和企业主喜欢 WordHero。 一键生成人工智能驱动的内容。 借助 WordHero 的 AI 技术，您可以在短短几秒钟内创建原创博客文章、社交媒体内容、电子邮件等。
GravityWrite
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利用 AI 增强您的内容创作。 在几秒钟内创建博客、广告文案、电子邮件、社交媒体帖子等！
GetGenie Ai
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使用 GetGenie - 您的个人人工智能助理，写作和排名速度提高 20 倍。 无论是 WordPress、SaaS 应用程序还是聊天机器人 — GetGenie Ai 都能帮助您覆盖各个领域、各个工作领域！
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Essaybot 是您的个人人工智能写作工具。根据您的论文标题，Essaybot 会建议最相关的内容。它为您释义，消除抄袭的担忧。现在有了智能引文查找器！
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准备好寻找商业想法或发展现有的想法了吗？ Nichesss 已经帮您解决了。 💪
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语言搜索引擎和智能翻译器可帮助您找到完美的单词或句子来表达您的想法。
Jounce AI
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让人工智能在几秒钟内写出您的内容。 没有作家的障碍。 提供一些关键词，我们将利用我们拥有丰富的世界知识的世界级人工智能，立即将它们转化为完整的文章和营销内容。
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借助 Krater AI，将您的企业提升到新的水平。我们的一体化超级应用程序释放了人工智能技术的力量，实现了从内容创建到文本到语音转换功能的一切。通过 Krater，您将获得无限的可能性和真正的创新。体验无与伦比的功能和易用性 - 立即注册并获得 AI 优势。
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由人工智能驱动的文档编辑器可帮助您快速写作。
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最后。一款AI写作工具，其实就是专注于写作。 将 Chibi 视为您的创意写作伙伴。他会整理你的想法，给你新的想法，并在写作遇到障碍时推动你。
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通过 Yoodli 的个性化沟通指导提高您的信心。在没有观众压力的情况下获得有关您演讲技巧的反馈。
Upword
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Upword 是一款人工智能驱动的摘要工具，其使命是帮助人们更高效地利用自己的知识。借助 Upword，您可以将内容转化为知识。
Outwrite
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写作要有影响力。使用 Outwrite 的 AI 写作助手将您的想法变成有力的句子。
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优化您的网站内容，让 Google 喜欢它。 具有语义模型 (NLP)、Google SERP 分析和竞赛数据的高级内容编辑器。 NEURONwriter 可以帮助您根据用户意图来规划和优化内容！
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适合整个公司的直观 GPT 聊天 Team-GPT 保证 2 到 2,000 人的团队采用 ChatGPT。在一个共享工作空间中组织知识、协作并掌握 AI。
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最好的人工智能写作工具。 Writeseed 是一款 AI 作家，可让您以 10 倍的速度为博客、网站等创建 SEO 优化的内容。
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