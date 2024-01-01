API平台 - 最热门应用

API 平台包含旨在帮助开发团队管理整个 API 生命周期的软件工具和集成。这些解决方案为 API 设计、管理和治理提供全面的功能。 API 设计软件使用户能够在安全的开发环境中规划、创建和修改 API。这些工具允许开发人员集思广益、建立设计指南并在一个仪表板中构建 API，从而支持 API 管理的预生产阶段。另一方面，API 管理软件有助于在安全的开发环境中监视、控制 API 并实现货币化。这些工具可帮助管理员监督团队部署的 API 的连接一致性、流量、错误和安全性。此外，一些 API 平台还设有 API 市场，允许开发人员列出其 API 并从中获利。 API 平台可以作为单个综合产品或作为一套集成产品提供。
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Postman Web
postman.com
Postman 使 API 开发变得简单。我们的平台提供的工具可简化 API 构建过程的每个步骤并简化协作，以便您可以更快地创建更好的 API。
Stoplight
stoplight.io
使用 Stoplight，您可以比其他 API 工具更快地创建 OpenAPI 描述、文档、模拟服务器，而无需在一个集中式平台上具备专业知识。
SwaggerHub
swaggerhub.com
加入成千上万使用 SwaggerHub 的开发人员来构建和设计出色的 API。立即注册或登录。
Backendless
backendless.com
可视化应用程序开发平台，使应用程序构建直观且易于管理，无需任何代码。
Kong
konghq.com
Kong 是一家提供 API 和微服务管理的云连接公司。我们的平台将 API 网关、Ingress 和 Service Mesh 统一到一个开发人员解决方案中。
Informatica
informatica.com
Informatica（纽约证券交易所股票代码：INFA）是企业云数据管理领导者，通过帮助企业实现其最关键资产的变革力量，将数据和人工智能带入生活。我们创建了一个新的软件类别，即 Informatica 智能数据管理云™ (IDMC)，它由人工智能和端到端数据管理平台提供支持，可跨几乎所有多云、混合系统连接、管理和统一数据，实现数据民主化并帮助企业实现业务战略现代化。大约 100 个国家/地区的客户以及财富 100 强企业中的 86 家客户依靠 Informatica 来推动数据主导的数字化转型。信息学。数据和人工智能诞生的地方。™
Qodex.ai
qodex.ai
Qodex.ai 通过 AI 驱动的自动化简化您的 API 自动化测试 — 无需编码，无需手动操作。 Qodex.ai 为您的 API 套件提供无缝创建、监控和协作，使您能够专注于创新，而不是集成。借助 Qodex.ai，您可以： - 自动化您的 API 收集 - 自动化您的 API 自动化测试 - 自动化您的 API 文档 - 自动化您的模糊测试 - 自动化您的负载测试 - 自动化您的暴露分析 所有这些都是零编码工作和零手动工作。
Boomi
boomi.com
Boomi iPaaS 解决方案通过智能集成和自动化帮助您推动业务的未来。使用 Boomi 连接一切、无处不在。