Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务​​，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 100 亿封电子邮件。 2017年，该公司每天新增客户14,000名。该公司仍由其联合创始人拥有，并且未接受风险投资基金。2016 年，Mailchimp 在福布斯云 100 强排行榜上排名第 7。 2017 年 2 月，该公司被评为 Fast Company 2017 年最具创新力公司之一。 2017 年 8 月，有报道称 Mailchimp 将在布鲁克林和加利福尼亚州奥克兰开设办事处。 2019 年 2 月，Mailchimp 收购了规模较小的竞争对手 LemonStand 。 2019 年晚些时候，该公司宣布年收入将达到 7 亿美元。 Mailchimp 随后宣布，他们计划从邮件分发转向提供“针对小型组织的完整营销平台”。为此，Mailchimp 于 2020 年 3 月收购了总部位于伦敦的媒体和杂志公司 Courier，其既定目标是国际增长。该杂志在超过 26 个国家/地区拥有 100,000 名读者。截至 2019 年 5 月，新用户将按联系人付费，而不仅仅是订阅联系人，因此新用户将为取消订阅的联系人和尚未确认的联系人付费。

网站： mailchimp.com

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