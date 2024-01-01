应用程序开发平台 - 最热门应用

应用程序开发平台为开发人员提供了一个统一的环境，配备了创建软件应用程序所需的所有工具。虽然某些平台适合各种应用程序类型（例如移动和嵌入式系统），但其他平台则专注于特定用例。寻求软件应用程序的公司向其开发人员提供这些平台，用于编写、管理和部署应用程序。通常，此过程发生在开发或 IT 部门内，但也可以在小公司或个人中进行。 这些平台与集成开发环境（IDE）有相似之处，但它们通常更全面，提供一整套开发工具。
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Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 开发的用于创建移动和 Web 应用程序的平台。它最初是一家成立于 2011 年的独立公司。2014 年，谷歌收购了该平台，现在它是他们应用程序开发的旗舰产品。
Retool
retool.com
Retool 是构建内部工具的快速方法。拖放我们的构建块并将它们连接到您的数据库和 API，以立即构建您自己的工具。与 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等连接。由开发人员构建，为开发人员服务。受到初创公司和财富 500 强企业的信赖。免费注册。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Supabase
supabase.com
Firebase 的开源替代品。在 2 分钟内创建一个后端。使用 Postgres 数据库、身份验证、即时 API、实时订阅和存储来启动您的项目。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Draftbit
draftbit.com
全部通过浏览器创建、自定义和启动移动应用程序。包括源代码。
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
Quickbase
quickbase.com
释放团队的创造力，快速改进任何流程。了解为什么全球数以千计的最佳企业信任 Quickbase 来连接他们的数据、流程和人员。免费尝试！
BuildFire
buildfire.com
适用于 iOS 和 Android 的最强大的应用程序制作工具 BuildFire 功能强大且易于使用的移动应用程序生成器使您能够以极少的时间和成本创建适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。 简单直观的应用程序构建器 - 无需编码 使用我们的开发者 SDK 构建自定义功能 14 天免费构建。无需信用卡
Kissflow
kissflow.com
最接近问题的人知道如何最好地解决问题。因此，我们通过 Kissflow 为企业领导者提供支持，这是排名第一的数字化工作平台，已被 160 个国家/地区的 10,000 多名客户使用。让您的数字化转型之旅变得智能而简单！
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
AppsGeyser
appsgeyser.com
创建应用程序并每月赚取高达 1000 美元的被动收入。绝对永久免费。无月费、费用或付费功能。无需编码技能。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企业用来大规模开发移动和网络应用程序的最快、最简单的低代码平台。访问以了解更多信息并免费试用该平台！
Caspio
caspio.com
Caspio 是世界领先的低代码平台，无需编码即可构建在线数据库应用程序。
Knack
knack.com
十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州...
OutSystems
outsystems.com
OutSystems 为全球范围内有远见的组织创建高性能低代码和云原生开发平台。正式成为世界第一的零妥协软件创新平台。我们走吧。
Tadabase
tadabase.io
专为 99% 的人打造的数据库平台，就像 1% 的人一样工作。 使用自定义的无代码数据库可以节省数千美元、时间和咖啡，帮助您轻松扩展业务。
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie 是适用于 iPhone、Android、iPad 和 Mobile Web 的最强大的移动应用程序创建者。在几分钟内构建、托管和创建应用程序。
Unlayer
unlayer.com
Unlayer 提供了最简单的方法来以最少的努力设计美观的电子邮件和登陆页面。我们在全球拥有 80,000 多名用户，包括 Airship、Keap、Netflix 和 Fidelity，他们创造的响应式设计让他们的受众爱不释手。 Unlayer 提供 2 种不同的解决方案来满足不同客户的需求；工作室和嵌入。 Unlayer Studio：一款无代码电子邮件生成器，可在几分钟内创建令人惊叹的电子邮件。用户友好的拖放编辑器和 1,000 多个 HTML 电子邮件模板库使设计电子邮件变得轻而易举。上面的樱桃呢？所有电子邮件都可以顺利导出到 11 个电子邮件服务提供商，其中包括 Mailchimp、...
DronaHQ
dronahq.com
DronaHQ 是一个低代码应用程序开发平台，来自 Deltecs InfoTech Pvt。有限公司位于印度孟买，帮助构建内部工具和业务应用程序。平台通过可视化构建器、在线数据库、代码编辑器、预构建模板、可配置工作流程和自动化构建器、现成连接器、分析等提供多体验输出（移动和网络）。它允许产品经理、IT 团队、应用程序领导者、公民开发人员在数据源之上构建应用程序。 项目管理、时间管理、内部工作门户、开发和培训中心等内部工具；审批、报销、绩效审核和考核系统等业务流程自动化；数据收集应用程序，例如订单捕获、商店认证；销售排行榜等仪表板是在该平台上构建的一些流行应用程序用例。 DronaHQ 宣...
Ionic
ionic.io
一种构建和发布移动设备的新方法。 Ionic 正在改变移动应用程序的构建和交付方式。从我们流行的开源移动 SDK 到行业领先的移动 CI/CD 和微前端解决方案，Ionic 可帮助您满足整个企业的移动需求。
Superblocks
superblocks.com
构建强大的内部工具。开发人员节省了数百个小时。查询任何数据源。连接任何 UI 组件。自动化任何工作流程。安排任何工作。
Quixy
quixy.com
Quixy 是一个基于云的无代码数字化转型平台，用于业务流程管理 (BPM) 和工作流程自动化。 Quixy 使没有编码技能的业务用户能够使用简单的拖放设计构建无限的企业级应用程序，速度提高十倍，从而提高组织范围内的效率、透明度和生产力。
Back4App
back4app.com
在云端存储和查询关系数据。通过可扩展的开源后端，使其可通过 GraphQL 和 REST 进行访问。
Composable Prompts
composableprompts.com
可组合提示的使命是彻底改变应用程序与内容交互的方式。 虽然像 GPT 这样的大型语言模型 (LLM) 从根本上改变了我们与文本数据的交互，但可组合提示相信更进一步。可组合提示确保每个企业，无论其规模或领域如何，都可以以最有效的方式利用法学硕士的本机数据处理功能。 Composable Prompts 是作为构建 AI/LLM 应用程序的平台而开发的。 Composable Prompts 的综合工具包使企业团队能够设计、部署和操作 LLM 支持的任务，从而增强和自动化业务流程和应用程序。 Composable Prompts 套件提供了一种结构化的、特定领域的方法，从基本的、基于文本的交互...
Jitterbit
jitterbit.com
连接 SaaS、本地和云应用程序，同时立即将智能注入任何业务流程。了解有关 API 与 Jitterbit 集成的更多信息。
Progress
progress.com
Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
Clinked
clinked.com
Clinked 客户端门户是领先的在线协作软件。安全、移动且高度可定制。轻松共享文件、沟通、管理项目。
Chatroll
chatroll.com
Chatwing 提供在网站、博客、应用程序、平台和任何网页上嵌入聊天的解决方案。
Workhall
workhall.com
Workhall 是一个尖端的业务运营支持 (BOS) 平台，旨在简化和简化您的业务活动的运营。无论您担任最高管理层职位、管理部门、领导团队还是个人贡献，Workhall 都能为您提供直观的界面，让您轻松创建应用程序、访问实时企业数据、委派任务、促进团队成员之间的协作，以及寻求对您业务各个方面的见解。所有这一切都是通过自然语言提示和用户友好的无代码方法实现的，消除了复杂性。 Workhall 利用生成人工智能功能、基于微服务的架构和可重用功能组件存储库的力量，成为一个安全、可扩展且以用户为中心的软件平台，致力于支持和增强您的业务运营。它不仅优化您当前的投资，还使您能够推动整个组织的持续改进。
Genezio
genezio.com
下一代云原生平台旨在为您提供构建和部署可扩展应用程序的全面功能。 genezio 工具链：1.genezio.rpc 使用任何语言的类型安全 API 更快地构建应用程序。类型安全 API 意味着比 REST API 更少容易出错的参数传递，并且是软件设计中更自然的范例。它类似于 tRPC，但适用于任何后端语言到任何前端语言。现在支持 Javasript/Typescript，并且即将支持 DART/Flutter、Kotlin、Swift、GO、Python 等。 2.genezio.backend 完整后端即服务，包含： - 用户身份验证：开箱即用的用户身份验证支持电子邮件/密码、Googl...
JourneyApps
journeyapps.com
JourneyApps 是一个全栈平台，用于构建一线团队在桌面、移动和可穿戴设备上使用的定制工业级应用程序，即使他们处于离线状态。 JourneyApps 提供了无与伦比的 Web IDE (OXIDE)、应用程序运行时以及带有无服务器计算引擎的内置云后端。功能包括工业级功能，例如用于离线操作的 PowerSync。
Appwrite
appwrite.io
使用您喜欢的框架和语言，只需几行代码即可在几分钟内构建整个后端。 Appwrite的后端云平台让您能够专注于设计和创新，而不是繁琐且重复的后端任务。产品 Appwrite Cloud 为您提供： - 身份验证：30 多种登录方法，支持团队、角色和用户标签 - 数据库：永不暂停、快速内存缓存、高级权限模型、关系支持 - 存储：静态文件加密和传输、内置图像转换功能、支持 WebP/Brotli 的高级压缩 - 功能：从 GitHub 自动部署 - 消息传递：短信、电子邮件和推送通知支持 - 实时：无限订阅 通过利用 Appwrites 的功能，您可以节省时间并确保您的产品对于最终用户而言稳定且安全...
Andromo
andromo.com
Andromo 是一家拥有 10 多年历史的公司，是世界上第一家基于 Flutter 的移动应用构建器。 Flutter技术允许您快速向平台添加几乎任何功能，使开发机会几乎无限。由于该平台的灵活性，我们创建了一个移动应用程序构建器，其中提供了市场上本机 iOS 和 Android 应用程序中内容货币化最多的选项。创建移动应用程序以实现盈利，并为自己创建移动应用程序，而无需具备编码知识。您是博主、音乐家、设计师、摄影师，但您不知道如何编码？没问题！一石二鸟：将你喜欢的内容包装在应用中，获得额外的用户渠道；使用 Andromo 货币化工具通过您的内容货币化。创建一家初创公司并想要快速制作 MVP ...
Servoy
servoy.com
ISV 和企业使用的快速应用程序开发平台，用于现代化、构建和部署复杂的跨平台业务应用程序。通过为我们的客户提供“堆栈”，他们可以专注于真正增加价值的部分——用户体验、业务逻辑和最终用户。
Betty Blocks
bettyblocks.com
Betty Blocks 是一个易于使用且功能强大的无代码应用程序开发平台。企业组织使用它通过以闪电般的速度发布的精美应用程序来自动化重要的业务流程。由于其可视化的拖放界面，公民开发人员可以使用 Betty Blocks 作为无代码平台，在 IT 的治理下构建高级应用程序。经验丰富的开发人员可以使用其低代码功能来更快地构建，并且可以根据需要使用代码在任何级别上进行扩展。 Betty Blocks 平台提供无限的解决方案。从预建模板到个性化应用程序，我们都为您服务！通过合同和 NDA 生成器等用例，您可以轻松集成文档模板并定义自定义文档所需的变量。我们与 iManage 和 Thompson...
Fliplet
fliplet.com
Fliplet 是一个无代码/低代码应用程序构建器，使任何人都可以在没有任何编码知识的情况下构建应用程序。无论您是正在寻找一种方式在下一次会议上吸引来宾的活动协调员，还是想要通过测验测试员工对内容的理解的培训师，您都可以使用零编码在 Fliplet 中构建令人惊叹、有效且功能强大的应用程序。该平台受到超过 100 多家企业和许多小型企业客户的信赖。借助 Fliplet，用户可以从头开始构建他们想要的任何内容，但该平台还为以下用例提供超过 15 个以上不同的预构建模板： - 学习 - 目录 - 营销 - 创新/创意管理 - 审批工作流程 - 门户应用程序 - 销售支持 -通信 - 数据采集 - ...
UI Bakery
uibakery.io
UI Bakery 是什么以及它有什么用途？ UI Bakery 是一个直观易懂的 UI 构建器，允许您创建内部工具和业务应用程序。它为您提供了一系列现成的模板、预定义的小部件以及您在构建应用程序时可以使用的其他 UI 组件。确保数据连接和 API 集成后，您可以将在 UI Bakery 中创建的前端链接到数据库、API 和第三方服务。此外，UI Bakery 处理与 UI 库、访问控制配置、NPM 模块更新相关的所有事务，因此您无需担心。
8base
8base.com
8base 是一个低代码平台，用于构建和运行功能丰富的数字产品，包括 SaaS 解决方案、市场以及其他 Web 和移动应用程序。 8base 平台帮助老牌公司的企业家和创造者将他们的产品愿景变为现实；更快、更好、更经济。此外，数字机构使用 8base 更快地交付客户项目，同时提高利润并减少对稀缺且昂贵的软件开发人才的依赖。 8base 是一个托管在 AWS 上的可配置、无服务器低代码开发框架，它公开了世界上最强大的基于 GraphQL 的 API 查询语言；与其他平台不同的是，8base 是从头开始构建的，使用标准和广泛接受的技术来吸引主流开发者，并确保创作者的知识产权在需要时可以移植到其他平...
nandbox
nandbox.com
nandbox 应用程序构建器是市场上唯一的本机应用程序构建器。 nandbox 一直致力于提供市场上最先进的应用程序构建器，只需单击按钮即可安装数百个功能。无需任何编码背景即可创建 Android 和 iOS 本机应用程序。加入超过 12,000 名满意的客户，从免费且专业设计的模板中进行选择，并通过 14 天的试用期试用 nandbox 应用程序生成器，所有这些都无需在开发上花费一美元，也不需要任何编码经验。
Weavy
weavy.com
面向开发人员的下一代构建模块。 Weavy 是一个完整的工具包，可供开发人员以极低的成本和时间向 Web 和移动应用程序添加协作、生产力和社区功能。我们用于聊天、文件和源的 API、SDK 和 UI 套件使开发团队能够增加功能并连接用户，同时专注于您的核心产品。所有 Weavy 功能都包括与用户已经熟悉的第三方工具的集成：添加 Zoom 和 Teams 视频会议、Google Drive、OneDrive、Dropbox 或 Box 文件共享、文档同步以及应用程序内上下文版本控制的功能。 Weavy 允许应用程序开发人员快速添加用户直接在应用程序中提高工作效率和交互所需的功能。借助我们的 ...
Appward
appward.com
软件公司不了解您的业务。从一组中，您会得到一个严格的解决方案，需要昂贵且耗时的实施。从另一个方面，您会得到一堆断开连接的应用程序。我们感受到你的痛苦。 Appward 在极快的私有工作空间中提供了一组包含 80 多个应用程序的智能应用程序，可帮助您管理和改进组织中的每个功能，包括项目管理、CRM、员工管理、运营、质量、制造和供应链。
Bryj
bryj.ai
通过人工智能驱动的 SaaS 平台，Bryj 在预算范围内以更少的技术资源更快地提供令人难以置信的端到端移动应用程序体验。 Bryj 平台通过单一来源解决方案为应用程序提供支持，该解决方案无缝连接企业系统，提供智能分析和 AI，支持 UX 营销工具，并利用应用程序工作室配置器来推动世界一流的客户体验。您可以相信，我们拥有启动和维护成功的移动应用程序所需的一切。受益于我们技术和专家团队的持续支持，您永远不必担心未来的操作系统或设备更改、应用程序商店发布、监控或安全性。让我们处理技术细节，以便您可以专注于发展您的业务。这就是企业级的安心。
Pega
pega.com
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