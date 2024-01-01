ALM 软件套件 - 最热门应用

应用程序生命周期管理 (ALM) 软件套件促进软件应用程序从最初构思到最终交付的开发。这些套件创建了一个协作生态系统，用户可以在其中共同工作并完成创建或增强软件的任务。 ALM 套件建立了设计、测试、部署和管理软件应用程序的流程，为开发、质量测试、需求管理和项目管理提供集成功能。不同部门可以在整个软件创建过程中使用 ALM 套件：开发人员在创建阶段使用 ALM 套件，产品经理或质量保证主管则在部署后进行监控。 ALM 套件适用于各种软件项目，并在整个开发生命周期中为担任各种角色的员工提供支持。它们通常与项目管理工具集成或共享功能，并且可能包含或连接设计和开发软件，例如集成开发环境 (IDE) 或原型设计工具。
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Cisco
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Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
PubNub
pubnub.com
利用托管实时 API 的强大功能，通过应用内聊天、推送通知、位置跟踪等构建引人入胜的远程体验。
Apptimized
apptimized.com
Workspace 是一款应用程序打包工具，使您能够在浏览器中发现（创建安装文档）、打包和测试应用程序，无论 VPN 或特定技能如何。该工具将您的工作流程与打包环境以及适用于 MSI、MSIX、App-V 和 Intunewin 格式的工具集集成。您只需单击一个按钮即可编辑、部署和重新打包它们。我们的解决方案允许您同时使用多个应用程序，并使用一个打包工作区，无需数千个设置，也无需用户友好的界面。 Apptimized 提供对干净虚拟机的访问，您可以在其中跨不同操作系统打包和测试应用程序包，并确保其符合您的软件环境。包括来自应用程序打包专家的免费 24/5 支持聊天。
Progress
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Progress（纳斯达克股票代码：PRGS）提供的软件使组织能够开发和部署其关键任务应用程序和体验，以及有效管理其数据平台、云和 IT 基础设施。作为经验丰富、值得信赖的提供商，我们让技术专业人员的生活变得更加轻松。数十万家企业超过 400 万开发人员和技术人员依赖 Progress。 如需了解更多信息，请访问 www.progress.com，并在 LinkedIn、YouTube、Twitter、Facebook 和 Instagram 上关注我们。
Ably
ably.com
该平台可实时支持同步数字体验。保证大规模交付。