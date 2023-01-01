LocalStack 是一个云服务模拟器，可以在笔记本电脑或 CI 环境中的单个容器中运行。借助 LocalStack，您可以完全在本地计算机上运行 AWS 应用程序或 Lambda，而无需连接到远程云提供商！无论您是测试复杂的 CDK 应用程序或 Terraform 配置，还是刚刚开始了解 AWS 服务，LocalStack 都可以帮助加快和简化您的测试和开发工作流程。

网站： localstack.cloud

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