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使用 WebCatalog 上“LocalStack”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

将 Web 应用附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

LocalStack 是一个云服务模拟器，可以在笔记本电脑或 CI 环境中的单个容器中运行。借助 LocalStack，您可以完全在本地计算机上运行 AWS 应用程序或 Lambda，而无需连接到远程云提供商！无论您是测试复杂的 CDK 应用程序或 Terraform 配置，还是刚刚开始了解 AWS 服务，LocalStack 都可以帮助加快和简化您的测试和开发工作流程。

网站： localstack.cloud

免责声明：WebCatalog 与“LocalStack”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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