Sticky Notes
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Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面笔记应用程序。该应用程序加载速度快，使用户能够在桌面上使用类似于便利贴的窗口快速记笔记。 粘滞便笺起源于 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，并作为 Windows 边栏的小工具包含在 Windows Vista 中。据微软称，截至 2016 年 4 月，每月有 800 万粘滞便笺用户。它内置于 Outlook.com 和 Microsoft Teams 中。
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