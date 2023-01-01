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使用 WebCatalog 上“Sticky Notes”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Sticky Notes 是 Windows 7、Windows 8 和 Windows 10 中包含的桌面笔记应用程序。该应用程序加载速度快，使用户能够在桌面上使用类似于便利贴的窗口快速记笔记。 粘滞便笺起源于 2002 年的 Windows XP Tablet Edition，并作为 Windows 边栏的小工具包含在 Windows Vista 中。据微软称，截至 2016 年 4 月，每月有 800 万粘滞便笺用户。它内置于 Outlook.com 和 Microsoft Teams 中。

网站： onenote.com

免责声明：WebCatalog 与“Sticky Notes”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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