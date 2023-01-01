Google Sheets 是一个电子表格程序，是 Google 在其 Google Drive 服务中提供的免费网络软件办公套件的一部分。该服务还包括谷歌文档和谷歌幻灯片，分别是文字处理器和演示程序。 Google Sheets 可作为网络应用程序、适用于 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的移动应用程序以及 Google ChromeOS 上的桌面应用程序使用。该应用程序与 Microsoft Excel 文件格式兼容。 该应用程序允许用户在线创建和编辑文件，同时与其他用户实时协作。用户通过显示更改的修订历史记录来跟踪编辑。编辑者的位置以编辑者特定的颜色和光标突出显示，权限系统规定用户可以执行的操作。更新引入了使用机器学习的功能，包括“探索”，根据电子表格中的自然语言问题提供答案。

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