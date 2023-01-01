Google Calendar
未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog。
使用 WebCatalog 上“Google Calendar”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。
在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。
Google 日历是 Google 开发的时间管理和日程安排服务。它于 2006 年 4 月 13 日发布测试版，并于 2009 年 7 月正式发布，在网络上以及作为 Android 和 iOS 平台的移动应用程序发布。 Google 日历允许用户创建和编辑事件。可以为事件启用提醒，并提供类型和时间选项。还可以添加活动地点，并可以邀请其他用户参加活动。用户可以启用或禁用特殊日历的可见性，包括生日（应用程序从 Google 联系人中检索出生日期并每年显示生日贺卡）和假期（显示特殊场合日期的特定国家/地区日历）。随着时间的推移，谷歌添加了利用机器学习的功能，包括“来自 Gmail 的事件”，其中来自用户 Gmail 消息的事件信息会自动添加到 Google 日历中； “提醒”，用户添加待办事项活动，这些活动可以自动更新新信息； “智能建议”，应用程序在创建活动时推荐标题、联系人和位置；和“目标”，用户输入有关指定个人目标的信息，应用程序会自动在最佳时间安排活动。 Google 日历的移动应用程序收到了两极分化的评价。 2015 年 Android 和 iOS 应用程序的评论对该设计既有赞扬也有批评。虽然一些评论家称赞该设计“更干净”、“大胆”并使用了“彩色图形”，但其他评论家则断言这些图形占用了太多空间。智能建议功能也受到了人们的喜欢和不喜欢，该应用程序的成功程度各不相同，实际上能够在活动创建时建议相关信息。然而，Google 日历和 Gmail 之间的集成受到了赞扬，批评者写道“所有相关细节都在那里”。
免责声明：WebCatalog 与“Google Calendar”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。
您可能还会喜欢
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
Google Classroom
edu.google.com
Outlook Calendar
outlook.live.com
Calendar
calendar.com
Outlook Calendar Business
microsoft.com
Google Contacts
contacts.google.com
Google Keep
google.com
Google Analytics
marketingplatform.google.com
Visual Studio App Center
appcenter.ms
Google Podcasts
podcasts.google.com
GReminders
greminders.com
Google Sheets
google.com