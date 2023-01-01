Google Voice 是一项电话服务，为美国的 Google 帐户客户以及加拿大、丹麦、法国、荷兰、葡萄牙的 G Suite 客户提供呼叫转接和语音邮件服务、语音和短信以及美国和国际呼叫终止服务、西班牙、瑞典、瑞士和英国。该服务是 Google 于 2009 年 3 月 11 日收购 GrandCentral 服务后推出的。 Google Voice 向每个用户帐户免费提供一个美国电话号码，该号码由用户从选定区号的可用号码中选择。拨打此号码的呼叫将转接至每个用户必须在帐户门户网站中配置的电话号码。可以指定多个目的地，同时为来电振铃。服务机构需要美国电话号码。用户可以在门户网站中配置的任何正在响铃的电话上接听和接听电话。在接听电话期间，用户可以在配置的电话之间切换。美国的用户可以向国内和国际目的地拨打出站电话。呼叫可以从任何配置的电话、移动设备应用程序或帐户门户发起。截至 2011 年 8 月，许多其他国家/地区的用户也可以通过基于网络的应用程序向国内和国际电话号码拨打出站电话。许多其他 Google 语音服务，例如语音邮件、免费短信、通话记录、通话筛选、拦截美国居民也可以使用不需要的电话以及将语音邮件消息的语音转录为文本的功能。在产品集成方面，转录和音频语音邮件、未接来电通知和/或文本消息可以选择性地转发到用户选择的电子邮件帐户。此外，还可以通过熟悉的电子邮件或 IM 界面发送和接收短信，方法是分别在 Google Talk 中读取和写入数字短信（PC 到手机短信）。 Google Voice 多方视频会议（支持文档共享）现已与 Google+ Hangouts 集成。该服务由用户在基于 Web 的应用程序中配置和维护，其样式类似于 Google 的电子邮件服务、Gmail 或 Android 和智能手机或平板电脑上的 iOS 应用程序。 Google Voice 目前在美国和加拿大境内提供免费的 PC 到电话通话，并在全球范围内提供 Google+ Hangouts 浏览器插件用户之间的 PC 到 PC 语音和视频通话（适用于 Windows、基于 Intel 的 Mac OS X 和Linux）。目前，从美国和加拿大拨打美国（包括阿拉斯加和夏威夷）和加拿大的几乎所有国内和出站电话均免费，从其他地方拨打每分钟 0.01 美元。国际长途电话按照 Google Voice 网站上发布的时间表进行计费。2009 年末，Google Voice 拥有大约 140 万用户，其中 570,000 人每周 7 天使用该服务。在谷歌将其谷歌语音服务从“仅限邀请”转变为向美国所有 Gmail 用户提供之后，这一数字显着上升。 《连线》博客文章引用了 2013 年 350 万的数字。除美国和加拿大之外的大多数其他国家/地区的 Google 帐户客户只能通过与 Google Hangouts 集成来访问呼叫终止服务。

网站： voice.google.com

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