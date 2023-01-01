YouTube Music

YouTube Music是谷歌子公司YouTube开发的音乐流媒体服务；它为面向音乐流媒体的服务提供了定制界面，允许用户根据流派、播放列表和推荐浏览 YouTube 上的歌曲和音乐视频。 该服务还提供高级层，支持无广告播放、纯音频后台播放以及下载歌曲进行离线播放。这些订阅优惠也适用于 Google Play Music 和 YouTube Premium 的订阅者。该服务最终将取代 Google Play Music，成为谷歌音乐流媒体和购买的主要品牌。

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