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Apple Music 是由 Apple Inc. 开发的音乐和视频流媒体服务。用户可以选择音乐点播到其设备，也可以收听现有的播放列表。该服务还包括互联网广播电台 Apple Music 1、Apple Music Hits 和 Apple Music Country，每天 24 小时向 200 多个国家/地区进行现场直播。该服务于2015年6月8日宣布，并于2015年6月30日推出。在该服务需要按月订阅之前，新订阅者可以获得六个月的免费试用期。 Apple Music 最初是一项严格的音乐服务，但在 2016 年开始扩展到视频领域。高管吉米·艾欧文 (Jimmy Iovine) 表示，该服务的目的是成为一个“文化平台”，据报道，苹果希望该服务成为“一站式服务”流行文化”。该公司正在积极大力投资视频内容的制作和购买，包括支持音乐发行的音乐视频和音乐会片段，以及网络连续剧和故事片。 Apple Music 最初的 iOS 版本收到的评价褒贬不一，批评者认为用户界面“不直观”。然而，它因其播放列表管理、庞大的流媒体歌曲库以及与其他苹果设备和服务的集成而受到称赞。在 iOS 10 中，该应用程序进行了重大重新设计，并因更新后的界面更加简洁、改进了导航以及更加重视用户的库而获得了积极评价。 Apple Music 推出后迅速受到欢迎，仅六个月的时间就突破了 1000 万订阅者的里程碑。截至 2019 年 6 月，该服务在全球拥有 6000 万用户。

网站： music.apple.com

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