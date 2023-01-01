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Yandex Music 是 Yandex 开发的音乐流媒体服务。用户选择音乐作品、专辑、音乐曲目集以按需流式传输到他们的设备并接收个性化推荐。该服务还可以作为移动应用程序提供，其版本与 iOS、Android 兼容。亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、以色列、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦提供服务。订阅只能从上述支持的国家/地区支付，但该服务可在所有其他国家/地区使用。 截至 2017 年 10 月，Yandex Music 上提供了超过 4000 万首音乐曲目。大约有 2000 万人每月至少使用一次该服务。Yandex Music 最受欢迎的功能是智能播放列表，它每天为每个用户更新，并提供最近播放的曲目、与他们最喜欢的音乐相似的音乐以及基于不同曲目的音乐。根据用户的口味。

网站： music.yandex.com

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