TuneIn 是一家美国音频流媒体服务，为超过 6000 万月活跃用户提供实时新闻、广播、体育、音乐和播客。截至 2019 年，TuneIn 每月活跃用户超过 7500 万。 TuneIn 由位于加利福尼亚州旧金山的 TuneIn Inc 公司运营。该公司由 Bill Moore 于 2002 年在德克萨斯州达拉斯创立，当时名为 RadioTime。用户可以在 TuneIn 网站上收听广播、使用移动应用程序、智能扬声器或其他支持的设备。截至 2016 年，TuneIn 还支持超过 55 种车型。 2013年，该公司从Institutional Venture Partners、红杉资本、GV、General Catalyst Partners和Icon Ventures筹集了超过4700万美元的风险投资。

网站： tunein.com

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