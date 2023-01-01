Pandora 是 Sirius XM Holdings 旗下的美国订阅式音乐流媒体服务。该服务总部位于加利福尼亚州奥克兰，重点提供基于“音乐基因组计划”的推荐，这是一种按音乐特征对单首歌曲进行分类的方法。该服务最初作为互联网广播服务在消费市场推出，它将根据这些特征和用户喜欢的歌曲生成个性化频道；该服务有广告支持层和基于订阅的版本。 2017年，该服务推出了Pandora Premium，这是该服务的按需版本，更符合当代竞争对手的需求。 该公司成立于 2000 年，当时名为 Savage Beast Technologies，最初构想为一家 B2B 公司，向零售商授权音乐基因组项目作为推荐平台。 2005年，该公司将重点转向消费市场，推出了网络收音机产品Pandora。 Pandora 是一项免费增值服务；基本功能是免费的，但有广告或有限制，而附加功能（例如改进的流媒体质量、音乐下载和离线频道）则通过付费订阅提供。 2019 年，Pandora 每月活跃用户约为 6350 万，订阅者为 620 万。 2019 年 2 月，Sirius XM Holdings 以 35 亿美元的股票收购了 Pandora。

网站： pandora.com

免责声明：WebCatalog 与“Pandora”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。