亚马逊音乐（以前称为亚马逊 MP3）是亚马逊运营的音乐流媒体平台和在线音乐商店。于 2007 年 9 月 25 日推出公开测试版，并于 2008 年 1 月成为第一家销售来自四大音乐唱片公司（EMI、Universal、Warner 和 Sony BMG）以及许多独立人士。所有曲目最初均以 256 kbps 可变比特率 MP3 格式出售，没有针对每个客户的水印或 DRM；然而，一些曲目现在带有水印。与唱片公司的许可协议限制了音乐可以销售的国家。继美国之后，Amazon MP3于2008年12月3日在英国推出，2009年4月1日在德国推出，6月10日在法国推出， 2009年。德语版于2009年12月3日在奥地利和瑞士推出。亚马逊MP3商店于2010年11月10日在日本推出。西班牙语和意大利语版本于2012年10月4日推出。墨西哥版于2012年10月4日推出。 2018 年 11 月 7 日宣布。2019 年 9 月 17 日，亚马逊音乐宣布推出 Amazon Music HD，这是一种新的无损品质音乐，拥有超过 5000 万首高清 (16bit/44.1kHz) 歌曲和数百万首 Ultra 歌曲。高清（24（位）/44（kHz）、24/48、24/96、24/192），最高质量的流媒体音频。 Amazon 现在是 Tidal 和 Qobuz 等为发烧友提供无损音乐的公司之一。截至 2020 年 1 月，Amazon Music 拥有 5500 万听众。

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