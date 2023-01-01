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在您的手机、平板电脑或计算机上即时、舒适地访问和阅读数百万种图书。 Kindle 商店是亚马逊运营的在线电子书电子商务商店，作为其零售网站的一部分，可以从任何亚马逊 Kindle、Fire 平板电脑或 Kindle 移动应用程序访问。 2007 年 11 月 Kindle 推出时，该商店在美国商店提供了超过 88,000 种数字图书。到 2008 年底，这一数字增加到超过 275,000 种，到 2011 年 8 月超过 765,000 种。2014 年 7 月，有超过 270 万种图书可供使用，截至 2018 年 3 月，美国有超过 600 万种图书可供购买。在线并使用 Wi-Fi 或亚马逊的 Whispernet 下载，将内容传输到用户的设备上。亚马逊为商店带来的创新之一是一键购买，允许用户快速购买电子书。 Kindle商店使用推荐引擎来查看购买历史记录、浏览历史记录和阅读活动，然后推荐它认为用户会喜欢的材料。

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免责声明：WebCatalog 与“Kindle CloudReader”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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