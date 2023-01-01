Amazon Drive，以前称为 Amazon Cloud Drive，是由 Amazon 管理的云存储应用程序。该服务提供安全的云存储、文件备份、文件共享和照片打印。使用亚马逊帐户，可以从多个设备（包括网络浏览器、桌面应用程序、手机和平板电脑）传输和管理文件和文件夹。 Amazon Drive 还允许美国用户使用 Amazon Prints 服务订购照片打印和相册。如今，Amazon Drive 通过 Amazon Prime 订阅或 Kindle Fire 设备提供免费的无限制照片存储以及付费的有限存储服务。在美国、加拿大、欧洲国家、日本、澳大利亚等主要国家推出。它还在中国和巴西作为免费的有限 5GB 存储服务。

网站： amazon.com

免责声明：WebCatalog 与“Amazon Drive”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。