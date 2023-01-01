Mega（大写形式为 MEGA）或 Mega.nz 是由奥克兰公司 Mega Limited 提供的云存储和文件托管服务。该服务主要通过基于网络的应用程序提供。 Mega 移动应用程序还适用于 Windows Phone、Android 和 iOS。 Mega 以其为免费帐户分配的 50 GB 大存储空间而闻名。该网站和服务由 Kim Dotcom 于 2013 年 1 月 19 日推出，他创立了现已解散的 Megaupload 服务。然而，2015年，Kim Dotcom与该服务解除了关系，并表示新西兰政府已经扣押了一名中国投资者的股份并控制了该网站。 Mega Limited回应称，当局并未干预其运营。

网站： mega.io

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