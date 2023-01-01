Amazon Alexa

亚马逊Alexa，简称Alexa，是亚马逊公司开发的虚拟助理AI技术，首先应用在亚马逊Lab126开发的Amazon Echo智能音箱上。它能够进行语音交互、音乐播放、制作待办事项列表、设置闹钟、流媒体播客、播放有声读物以及提供天气、交通、体育和其他实时信息，例如新闻。 Alexa 还可以将自己用作家庭自动化系统来控制多个智能设备。用户可以通过安装“技能”（第三方供应商开发的附加功能，在其他设置中更常称为应用程序，例如天气程序和音频功能）来扩展 Alexa 功能。 大多数配备 Alexa 的设备允许用户使用唤醒词激活设备（例如 Alexa 或 Amazon）；其他设备（例如 iOS 或 Android 上的 Amazon 移动应用程序以及 Amazon Dash Wand）要求用户按下按钮来激活 Alexa 的聆听模式，不过，某些手机也允许用户说出命令，例如“Alexa”或“亚历克斯醒来”。目前，与 Alexa 的交互和交流仅支持英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、日语和印地语。在加拿大，Alexa 有英语和法语版本（带魁北克口音）。截至 2018 年 11 月，亚马逊有超过 10,000 名员工从事 Alexa 及相关产品的工作。 2019年1月，亚马逊设备团队宣布已售出超过1亿台支持Alexa的设备。2019年9月，亚马逊推出多款新设备，在与全球智能家居行业的竞争中创造了多项记录。新款Echo Studio成为首款具有360度音效和杜比音效的智能音箱。其他新设备包括织物后面带有时钟的 Echo dot、新的第三代 Amazon Echo、Echo Show 8、插入式 Echo 设备、Echo Flex、Alexa 内置无线耳机、Echo 耳机、Alexa 内置眼镜、Echo 框架、Alexa 内置环和 Echo Loop。

网站： alexa.amazon.com

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