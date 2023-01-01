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Goodreads 是一个美国社交编目网站，允许个人搜索其书籍、注释、引文和评论数据库。用户可以注册并注册书籍以生成图书馆目录和阅读列表。他们还可以创建自己的书籍推荐、调查、投票、博客和讨论组。该网站的办事处位于旧金山。该公司归在线零售商亚马逊所有。 Goodreads 成立于 2006 年 12 月，由奥蒂斯·钱德勒 (Otis Chandler) 和伊丽莎白·库里·钱德勒 (Elizabeth Khuri Chandler) 于 2007 年 1 月推出。 2007年12月，该网站拥有超过65万名会员，新增图书超过1000万册。截至 2012 年 7 月，该网站拥有 1000 万会员、2000 万月访问量和 30 名员工。 2013年3月28日，亚马逊宣布收购Goodreads，7月23日，Goodreads在其网站上宣布其用户群已增长至2000万会员，在近11个月内翻了一番。

网站： goodreads.com

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