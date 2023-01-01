Science Daily 是一个于 1995 年推出的美国网站，汇集新闻稿并发布有关科学的经过轻微编辑的新闻稿（一种称为“churnalism”的做法），类似于 Phys.org 和 EurekAlert!。该网站由 Dan 和 Michele Hogan 夫妇于 1995 年创立;丹·霍根 (Dan Hogan) 曾在杰克逊实验室公共事务部工作，负责撰写新闻稿。该网站通过销售广告赚钱。截至 2010 年，该网站表示，它已经“从一个两人运营的公司发展成为一家拥有全球撰稿人的成熟新闻企业”，但当时，它在霍根夫妇的家中运行，没有记者，只有转载的新闻稿。 2012 年，Quantcast 将其排在第 614 位，拥有 260 万美国访问者。

网站： sciencedaily.com

免责声明：WebCatalog 与“ScienceDaily”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。