WebCatalog

Reddit

Reddit

未安装 WebCatalog？下载 WebCatalog

使用 Web 应用

网站：reddit.com

使用 WebCatalog 上“Reddit”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Reddit（其徽标为 reddit）是一个美国社交新闻聚合、网络内容评级和讨论网站。 注册会员向网站提交内容，例如链接、文本帖子和图像，然后由其他会员投票赞成或反对。帖子按主题组织到用户创建的名为“subreddits”的板块中，涵盖各种主题，如新闻、政治、科学、电影、视频游戏、音乐、书籍、体育、健身、烹饪、宠物和图像共享。获得更多赞成票的提交内容会出现在其 Reddit 子版块的顶部，如果收到足够的赞成票，最终会出现在网站的首页。尽管有严格的规则禁止骚扰，Reddit 的管理员还是花费了大量资源来管理该网站。 根据 Alexa Internet 的数据，截至 2020 年 5 月，Reddit 名列美国和全球访问量第 19 位的网站，其用户的 55%基数来自美国，其次是英国（7.4%）和加拿大（5.8%）。Reddit 由弗吉尼亚大学室友 Steve Huffman 和 Alexis Ohanian 于 2005 年创立。Condé Nast Publications 于 2006 年 10 月收购了该网站。2011 年， Reddit 成为康泰纳仕母公司 Advance Publications 的独立子公司。 2014 年 10 月，Reddit 在 Sam Altman 领投的一轮融资中筹集了 5000 万美元，投资者包括 Marc Andreessen、Peter Thiel、Ron Conway、Snoop Dogg 和 Jared Leto。当时他们的投资对公司的估值为 5 亿美元。 2017 年 7 月，Reddit 筹集了 2 亿美元，估值达到 18 亿美元，Advance Publications 仍是多数股东。 2019年2月，腾讯领投的3亿美元融资使该公司估值达到30亿美元。

网站： reddit.com

免责声明：WebCatalog 与“Reddit”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

Lever

Lever

lever.co

Greenhouse

Greenhouse

greenhouse.com

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

Splice

Splice

splice.com

Canva

Canva

canva.com

monday.com

monday.com

monday.com

Gilt

Gilt

gilt.com

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

Goodreads

Goodreads

goodreads.com

Lucidchart

Lucidchart

lucidchart.com

Realtor.com

Realtor.com

realtor.com

    产品

    支持

    公司

    法律信息

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

    隐私政策