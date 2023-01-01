Reddit（其徽标为 reddit）是一个美国社交新闻聚合、网络内容评级和讨论网站。 注册会员向网站提交内容，例如链接、文本帖子和图像，然后由其他会员投票赞成或反对。帖子按主题组织到用户创建的名为“subreddits”的板块中，涵盖各种主题，如新闻、政治、科学、电影、视频游戏、音乐、书籍、体育、健身、烹饪、宠物和图像共享。获得更多赞成票的提交内容会出现在其 Reddit 子版块的顶部，如果收到足够的赞成票，最终会出现在网站的首页。尽管有严格的规则禁止骚扰，Reddit 的管理员还是花费了大量资源来管理该网站。 根据 Alexa Internet 的数据，截至 2020 年 5 月，Reddit 名列美国和全球访问量第 19 位的网站，其用户的 55%基数来自美国，其次是英国（7.4%）和加拿大（5.8%）。Reddit 由弗吉尼亚大学室友 Steve Huffman 和 Alexis Ohanian 于 2005 年创立。Condé Nast Publications 于 2006 年 10 月收购了该网站。2011 年， Reddit 成为康泰纳仕母公司 Advance Publications 的独立子公司。 2014 年 10 月，Reddit 在 Sam Altman 领投的一轮融资中筹集了 5000 万美元，投资者包括 Marc Andreessen、Peter Thiel、Ron Conway、Snoop Dogg 和 Jared Leto。当时他们的投资对公司的估值为 5 亿美元。 2017 年 7 月，Reddit 筹集了 2 亿美元，估值达到 18 亿美元，Advance Publications 仍是多数股东。 2019年2月，腾讯领投的3亿美元融资使该公司估值达到30亿美元。

网站： reddit.com

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