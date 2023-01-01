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Lucidchart 是一个基于 Web 的专有平台，允许用户协作绘制、修改和共享图表和图表。Lucidchart 在支持 HTML5 的浏览器上运行。这意味着它不需要更新 Adob​​e Flash 等第三方软件。 2010年，Lucidchart宣布并入Google Apps Marketplace。2011年，Lucidchart在2011年的“天使融资”中筹集了100万美元。2018年10月17日，Lucidchart宣布从Meritech Capital和ICONIQ Capital额外筹集了7200万美元。

网站： lucidchart.com

免责声明：WebCatalog 与“Lucidchart”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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